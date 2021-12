Essen: Friedrich Frentrop wechselt vom Bürgerbündnis zur FDP

Essen. Friedrich Frentrop vertritt ab sofort die Interessen der FDP im Essener Norden. Zuletzt war der Politiker aus dem Bürgerbündnis ausgetreten.

Friedrich Frentrop wechselt vom Essener Bürgerbündnis (EBB) zur Essener FDP. Damit zieht der Lokalpolitiker aus dem Essener Norden einen Schlussstrich unter das Kapitel EBB, das er bereits im Juni dieses Jahres nach internen Querelen und einem Generationenkonflikt verlassen hatte.

Frentrop seit über 20 Jahren Mitglied der Bezirksvertretung

Frentrop ist politisch besonders im Essener Norden aktiv. Seit über 20 Jahren ist der gebürtige Essener Mitglied in der Bezirksvertretung V mit den Stadtteilen Altenessen, Karnap und Vogelheim. Seit seinem Ausscheiden aus dem EBB führt er dieses Mandat fraktionslos weiter.

Bereits mit 23 Jahren trat Frentrop zunächst in die SPD ein, der er viele Jahre angehörte und zehn Jahre lang in der Bezirksvertretung V vertrat. Über Udo Bayer, ehemals Schul- und Kulturdezernent der Stadt Essen, fand er den Weg zum EBB, dem er über 13 Jahre angehörte und elf Jahre in der Bezirksvertretung, sechs davon als Fraktionsvorsitzender, tätig war. Obwohl er dort nicht, wie Udo Bayer, zu den unmittelbaren Gründungsmitgliedern gehörte, prägte er die politische Richtung des Bürgerbündnisses, unter anderem auch als stellvertretender Vorsitzender, über ein Jahrzehnt lang mit.

Ab sofort vertritt der 71-Jährige die Interessen der Freien Demokraten in der Bezirksvertretung V als fraktionsloses Mitglied. Die FDP hat keinen Sitz in der Bezirksvertretung V. Frentrop: „Im Essener Norden ist die FDP so gut wie gar nicht vertreten, da muss mehr passieren.“

