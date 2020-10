Essen-Freisenbruch: Brand beschäftigt Feuerwehr ganze Nacht

Der Tag nach dem Brand in Essen-Freisenbruch: Alte Risse in der Außenwand zeugen vom Alter und Zustand des Gebäudes. Die Giebelwand löst sich vom Rest der Halle. Foto: Mike Filzen

Essen-Freisenbruch. Brandnester löschen, Schläuche kontrollieren, Brandnachschau: Der Hallenbrand in Essen-Freisenbruch beschäftigt die Feuerwehr selbst am Folgetag.

Das Feuer in der ehemaligen Zechenhalle der Zeche Eintracht-Tiefbau in Essen-Freisenbruch ist gelöscht: „Feuer in Gewalt“ hieß es am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 22.15 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr. Seit dem Nachmittag waren rund 40 Helfer im Einsatz. Die notwendigen Nachlöscharbeiten aber dauerten für sie dann die ganze Nacht.

„Grund dafür sind in Lagen wie diesen Brandnester, die immer wieder aufflackern, manchmal noch Tage später“, erklärt Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Das Feuer war in einer rund 35 Meter langen und zehn Meter breiten Ziegelhalle ausgebrochen.

Brand über eine Drehleiter von oben eingedämmt

Mehr als 1000 Meter Schlauch waren nötig für den Einsatz beim Hallenbrand in Essen-Freisenbruch: Nach dem Einsatz der Feuerwehr wurden diese in Handarbeit aufgerollt, eingesammelt, gewaschen und geprüft. Foto: Foto / Mike Filzen

Als die ersten Kräfte der Feuerwachen Steele und Kray eintrafen und sich Zugangsmöglichkeiten ins Halleninnere geschaffen hatten, stand rasch fest, dass wegen akuter Einsturzgefahr kein Trupp mehr in die Halle gehen konnte. Mit mehreren Strahlrohren, über eine Drehleiter von oben dämmten die Trupps den Brand ein.

Unterstützt wurden sie am späten Abend noch von den Kräften des Technischen Hilfswerks (THW) mit einem Bagger. Sie brachen große Öffnungen in die Außenwand der Halle, Rauch und Wärme zogen ab und Wasser konnte gezielt von außen eingesetzt werden.

1000 Meter Schläuche ausrollen, abtransportieren, waschen und prüfen

Am Freitagvormittag (23. Oktober) haben die Feuerwehrleute die Einsatzstelle dann abgeräumt. Dabei mussten rund 1000 Meter Schläuche aufgerollt, abtransportiert, gewaschen und geprüft werden.

Ganz abgeschlossen war ihr Einsatz da übrigens noch nicht. Die Einsatzkräfte fuhren gegen 13 Uhr zur Brandnachschau, danach ein weiteres Mal. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.