Essen: Freibad Hesse lockt zum Saisonstart mit Frühstück

Das Freibad Hesse in Essen-Dellwig startet am Samstag, 7. Mai, in die Saison. Diesmal soll es auch wieder ein Nachtschwimmen geben.

Essen. Das Freibad Hesse in Essen-Dellwig startet am Samstag (7.5.) in die Saison. Badegäste können ab sieben Uhr kommen: zum Schwimmen und Frühstücken.

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen – und so startet das Freibad „Hesse“ in Essen-Dellwig am Samstag, 7. Mai, um 7 Uhr in die Freibadsaison. Knapp eine Woche nach dem Grugabad, das am 1. Mai geöffnet hatte.

Das Telefon im Essener Freibad Hesse steht nicht mehr still

Das Telefon stehe schon nicht mehr still: „Die Stammgäste scharren mit den Hufen“, sagt Josha Westkamp, Geschäftsführer des Vereins Ruwa Dellwig, der das Freibad am Scheppmannskamp 6 betreibt. Die Vorbereitungen seien in den letzten Zügen, das Team gut im Zeitplan. Allerdings gebe es „ein paar Wermutstropfen“: So erneuere die Deutsche Bahn gerade eine Brücke und habe daher vorübergehend die Prosperstraße gesperrt, die zum Freibad führt.

Auch bei der Badtechnik gebe es noch kleinere Probleme, „die aber kurzfristig durch die Sport- und Bäderbetriebe überbrückt werden konnten und während des Badebetriebes behoben werden.“ Nun suche man noch eine Servicekraft.

„Die Stammgäste scharren mit den Hufen“, sagt Josha Westkamp, Geschäftsführer des Vereins Ruwa Dellwig, der das Freibad Hesse in Essen-Dellwig betreibt. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Insgesamt sei die personelle Besetzung aktuell so gut, dass man nur noch bei „widrigem Wetter“ auf die Kernöffnungszeiten zurückgreifen werde, die den Badbetrieb deutlich verkürzen. Zur Eröffnung am Samstag könne Monika Hoff – „die gute Fee des Hauses“ – die Frühschwimmer auch wieder mit einem Frühstück begrüßen. In den Vorjahren sei das coronabedingt nicht möglich gewesen, nun aber starte man in eine Saison ohne Beschränkungen. Auch die Geldwertkarten funktionierten jetzt wieder; zudem biete man Monatskarten. „Und wer dem Verein beitreten möchte, der kann gleich eine Mitgliedschaft abschließen.“

Wasserball-Spiele werden im Freibad ausgetragen

Am zweiten Saisontag – Sonntag, 8. Mai – ist das Schwimmen von 11.30 bis 14.30 Uhr nur eingeschränkt möglich: Es finden dann zwei Spiele der SGE Wasserball statt. Zuschauer seien willkommen, Grillgut und Getränke vorhanden. „Wir möchten die Chance wahrnehmen und unsere Sportart in Essen bekannter machen“, sagt Thomas Hobert vom RuWa-Vorstand, der gleichzeitig für die SGE Wasserball aktiv ist. Das Nichtschwimmerbecken können die Badegäste den ganzen Tag über nutzen.

Nach zwei Jahren Pandemie will Ruwa den Gästen wieder mehr Programm bieten. Gestartet sei man mit dem Hesse-Run und der Osteraktion, folgen sollen etwa der Familientag, ein Wasserball-Turnier mit Abendevent und das Nachtschwimmen. „Wir haben bei den ersten beiden Veranstaltungen schon gesehen, dass die Leute Nachholbedarf haben. Unser Augenmerk wird bei Events immer auf der Familie liegen“, sagen Harald Wittig und Josha Westkamp vom Vorstand. „Wir verstehen uns als Familienbad, in dem jeder einen schönen Badetag verbringen kann.“

Damit das gefahrlos geschehen kann, hat der Verein für diese Saison das Angebot an Schwimmkursen fast verdoppelt: Es werde auch unter der Woche mehrere Schwimmkurse für Anfänger und Seepferdchen-Inhaber geben. Schließlich sehe man im Badebetrieb immer wieder Kinder, die noch nicht sicher schwimmen.

Freibad Hesse hilft Freibad Steele mit einer Spende

Mit einer besonders netten Geste wendet sich Ruwa Dellwig an das kleine Freibad Steele 11, das nach den schweren Hochwasserschäden in dieser Saison erneut geschlossen bleibt: Den Hesse-Run mit mehr als 200 Läufern widmete man diesmal zum Benefizlauf für das Steeler Bad um: So seien 1500 Euro zusammengekommen, die in den kommenden Tagen nach Steele gehen.

Weitere Infos auf: www.ruwa-dellwig.de

