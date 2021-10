Essen: Frau versprüht Reizgas in Straßenbahn - Verletzte

Die Feuerwehr rückte mit sechs Rettungswagen an der Haltestelle Hollestraße an.

Essen. Eine Frau hat am späten Samstagabend in einer Straßenbahn in Essen Reizgas versprüht. Ein Säugling kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Mehrere Verletzte gab es am Samstagabend in einer Straßenbahn der Linie 109 in Essen. An der Haltestelle Hollestraße hatte eine Frau plötzlich Reizgas versprüht. Angeblich habe sie sich bedroht gefühlt.

Die Feuerwehr sprach am Morgen von sechs leicht Verletzten, darunter auch ein Säugling, insgesamt drei Personen seien mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, hätten dort aber nur ambulant versorgt werden müssen, hieß es bei der Feuerwehr. Die Polizei sprach insgesamt von sieben leicht Verletzten mit Auge- und Atemwegsreizungen durch das Reizgas. Wie viele Fahrgäste in der Bahn waren, war am Morgen nicht klar.

Reizgas in Straßenbahn versprüht - Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Gegen 21.50 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr rückte mit sechs Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeugen zur Haltestelle Hollestraße aus.

Der Straßenbahnverkehr war während des Einsatzes unterbrochen. Bevor es weiter gehen konnte, musste die Straßenbahn erst durchgelüftet werden, hieß es bei der Feuerwehr.

Gegen die 37-jährige Frau, die das Reizgas versprühte, wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt, teilte die Polizei mit. Warum sie das Reizgas sprüht, sei noch unklar, hieß es am Sonntagmorgen. Die Ermittlungen laufen. (dae)

