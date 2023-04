Essen: Frau mit Messer auf Dach - Polizei ist im Großeinsatz

Eine Frau ist in Essen-Altendorf auf das Dach eines Hauses geklettert und hat so einen Großeinsatz provoziert.

Essen. Eine Frau ist mit mutmaßlich einem Messer in der Hand auf ein Hausdach in Altendorf geklettert. Feuerwehr und SEK-Beamte sind ebenfalls vor Ort.

Polizei und Feuerwehr sind seit kurz nach 9 Uhr am Mittwochmorgen in Essen-Altendorf im Großeinsatz - zudem wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert: Eine Bewohnerin eines Hauses an der Dorstener Straße ist mit „mindestens einem Messer“ in der Hand, so Polizeisprecher Thomas Weise, durch ein Fenster einer Gaube aufs Dach geklettert.

SEK-Beamte betreten das Haus an der Dorstener Straße. Foto: Justin Brosch / ANC-News

Man gehe davon aus, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befinde, sagte Weise. Bei dem Einsatz stimme man sich eng mit der Feuerwehr ab, die mit einer Drehleiter vor Ort ist und Sprungkissen ausgelegt hat.

Der Einsatzort ist großräumig abgesperrt, auch die Ruhrbahn ist betroffen.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen)

