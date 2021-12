Essen: Frau in den Bauch getreten und die Handtasche geraubt

Essen. Nach einem brutalen Überfall auf eine 20-Jährige auf der Seumannstraße fahndet die Polizei nach dem Täter. Der Mann ging sehr gewaltsam vor.

Eine 20-Jährige ist in Essen-Altenessen Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden: Ein Unbekannter trat der jungen Frau am Dienstagabend auf der Seumannstraße in den Bauch und entriss ihr die Handtasche.

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, hatte das Opfer sein Auto gegen 20.30 Uhr am Straßenrand geparkt. Als die 20-Jährige den Wagen abschloss, kam der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann auf sie zu und forderte Geld.

Sie weigerte sich. Da zog der Täter mit aller Gewalt an ihrer Handtasche. Um die Gegenwehr der Frau zu brechen, trat er ihr in den Bauch, so die Polizei, die nun nach dem Kriminellen sucht, der mit seiner Beute in Richtung Karolingerstraße flüchtete.

Der Unbekannte ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine dicke schwarze Winterjacke und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

