Essen - Foto: Polizei sucht betrügerischen Autoverkäufer

Essen. Er verkaufte einem Mann einen Audi, der voller Mängel war – und war danach nicht mehr zu erreichen. Nun hat die Polizei ein Foto veröffentlicht.

Mit dem Foto eines unbekannten Autoverkäufers sucht die Polizei einen Betrüger. Der Mann hatte in Bergeborbeck am 14. Juli 2022 einen Audi A4 Cabrio an einen 50-Jährigen verkauft. Der Verkauf spielte sich an der Straße „Im Hesselbruch“ ab. Der Kaufpreis betrug mehrere tausend Euro, Details nennt die Polizei nicht.

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Essen

Kurz nach dem Kauf stellte der Duisburger Kunde fest, dass der Wagen erhebliche Mängel aufwies, die der Verkäufer verschwiegen hatte. Der Verkäufer war nicht mehr zu erreichen, da er das Auto offensichtlich unter falschem Namen verkauft hatte.

Die Polizei nimmt Hinweise unter 0201-8290 entgegen.

