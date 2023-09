Essen – Foto: Mann hebt fremder EC-Karte Geld ab

Essen. Am Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt ist ein Mann dabei gefilmt worden, wie er mit einer EC-Karte Geld abhob.

Mit dem Foto aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Polizei jetzt einen Mann, der am 14. Juni 2023 an einem Automaten am Willy-Brandt-Platz (Essen Innenstadt) Geld abgehoben hat. Die Karte hatte eine 32-Jährige zwei Tage zuvor verloren.

Foto stammt aus der Kamera eines Geldautomaten am Willy-Brandt-Platz

Ob der Mann die Karte gefunden oder der 32-Jährigen bewusst gestohlen hat, bleibt derzeit offen. Unklar ist auch, wie der Tatverdächtige an die PIN-Nummer kam.

Am Willy-Brandt-Platz hob dieser Mann Geld ab mit einer Karte, die eine Frau vorher verloren hatte. Foto: Polizei Essen

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes abgeben? Die Polizei ist erreichbar unter 0201-8290.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen