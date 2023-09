Essen - Foto: Disco-Schläger lehnt lässig vorm Handelshof

Der Handelshof am Essener Hauptbahnhof. Die Leuchtschrift ist auf dem Fahndungsbild zu erkennen, das im Text steht.

Essen. Wegen eines brutalen Schlags ins Gesicht sucht die Polizei einen Disco-Besucher, der in Essen-Rüttenscheid unterwegs war. Hier das Fahndungsbild.

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, vor einer Diskothek am Rüttenscheider Stern einen Mann (21) brutal ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Foto hat die Polizei jetzt veröffentlicht, die Tat ereignete sich bereits am 29. April 2023.

Gegen halb vier in der Frühe wollte der 21-Jährige mit seiner Begleiterin die Diskothek verlassen. In der Schlange an der Kasse standen vor ihnen zwei Männer – plötzlich drehte sich einer der beiden um, beleidigte den 21-Jährigen und drohte ihm damit, vor der Disco auf ihn warten zu wollen.

Tatort: der Rüttenscheider Stern

Der 21-Jährige bezahlte, ging nach draußen – und dort stand tatsächlich der unbekannte Täter, der ihm „unvermittelt ins Gesicht schlug“, so die Polizei. Danach rannten die beiden Männer weg. Das Opfer wurde schwer verletzt, musste ins Krankenhaus. Auch die Begleiterin wurde leicht verletzt bei diesem Vorfall.

Die Polizei hat jetzt ein Fahndungsbild veröffentlicht, das den Verdächtigen in lässiger Pose zeigt – im Hintergrund sieht man die Leuchtschrift „Essen Die Folkwangstadt“, die auf dem Handelshof am Hauptbahnhof installiert ist. Das Foto ist ganz offensichtlich auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs aufgenommen worden.

Wer kann Hinweise über die Identität des gesuchten Mannes machen? Die Polizei ist erreichbar unter 0201-8290.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Im HIntergrund die Leuchtschrift des Handelshofs am Essener Hauptbahnhof. Foto: Polizei Essen

