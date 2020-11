Essen: Fleischerei verkauft 3000 Frikadellen für guten Zweck

Essen. Die Essener Bio-Fleischerei Burchhardt will 3000 Frikadellen und Würstchen innerhalb einer Woche verkaufen - zugunsten der „Aktion Lichtblicke“.

Die Bio-Fleischerei Burchhardt will zwischen 16. und 21. November mindestens 3000 Frikadellen und Bierknacker in ihren beiden Geschäftsstellen in Essen verkaufen. Den Erlös geht an den Verein „Aktion Lichtblicke“, wie Fleischerei-Chef Bernd Burchhardt dieser Zeitung mitteilt. Der Verein kümmert sich um in Not geratene Kinder und Jugendliche.

Bereits zum 12. Mail beteiligt sich Burchhardt an der Spendenaktion des Vereins. Sein ehrgeiziges Ziel dieses Jahr lautet: Mit Hilfe seiner Kunden möchte er mindestens eine Spendensumme von 6000 Euro erreichen, dafür müssten er und sein Team die 3000 Frikadellen und Bierknacker verkaufen.

Essener Bio-Fleischerei beteiligt mit einer Spende an der „Aktion Lichtblicke“

„Leider muss dieses Jahr wegen Corona unsere ,Party für den guten Zweck’ ausfallen, durch die haben wir im Vorjahr 3605 Euro zusätzlich eingenommen“, sagt Burchhardt . Daher würden sie wohl nicht die Spende des vergangenen Jahres von 8742 Euro erreichen.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann in der Aktionswoche in beiden Filialen, Rellinghauser Straße 288 und Kupferdreher Markt 2, Frikadellen und Bierknacker für je 2 Euro kaufen. Diese werden jeden Tag frisch produziert. Kunden können auch größere Mengen erwerben, da die Frikadellen und Bierknacker im Kühlschrank einige Tage frisch bleiben und sich im Gefrierschrank sogar einige Wochen halten.

Fleischerei Burchhardt produziert streng nach Bio-Richtlinien

Die Bio-Fleischerei Burchhardt bezieht Bio-Fleisch aus der Region. Nach traditionellen Rezepten stellt sie aus dem Fleisch über 80 Wurstsorten her. Dabei produziert sie streng nach Bio-Richtlinien. „Wir verwenden keinerlei chemisch-synthetische Geschmacksverstärker, Phosphate oder Farbstoffe. Die langjährige Erfahrung über mehrere Generationen hinweg machen diese Art der Produktion ohne Zusatzstoffe möglich“, sagt der Fleischermeister.

Der Verein „ Aktion Lichtblicke “ unterstützt seit 1998 Kinder, Jugendliche und ihre Familien in NRW, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Allein im vergangenen Spendenjahr 2019/20 hat der Verein über 4,63 Millionen Euro Spenden gesammelt.

