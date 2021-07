Am Ufer des Deilbach: Der Kupferdreher CDU-Ratsherr Dirk Kalweit dringt darauf, die Tunnelröhre komplett zu verfüllen, sobald der Deilbach Ende 2022 in sein neues Bett verlegt wird. Die Sicherheit des Menschen sei wichtiger als der Schutz der Fledermaus. Unterhalb der A44 fließt der Bach noch offen, kurz darauf verschwindet er in einer Betonröhre.