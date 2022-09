Essen: Flammen und Rauch dringen aus Wohnungsfenster

Feuer in der Dahlhauser Straße: Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses hat eine Wohnung gebrannt.

Essen. Große Flammen und dichter Rauch drangen am Samstag aus den Fenstern einer Wohnung in Essen-Horst. Die Löscharbeiten dauerten lange.

Flammen und Rauch drangen am Samstag gegen 17.24 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Dahlhauser Straße in Essen-Horst. Anwohner aus dem gegenüberliegenden Haus hatten die Feuerwehr gerufen. Weitere Anrufer bestätigten das Feuer.

Aufgrund der geschilderten Wahrnehmungen der Anrufer, wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle bemerkten die ersten Einsatzkräfte den starken Rauch. Beim Eintreffen bestätigte sich dies: Aus einem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drangen Flammen und Rauch.

Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen im Gebäude aufhielten, wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Essen alarmiert. Parallel hierzu wurde unverzüglich eine Menschenrettung durch zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet.

Polizei ermittelt die Brandursache

Nachdem das komplette Gebäude kontrolliert worden war und sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, wurde der Brand durch zwei Trupps im Inneren des Gebäudes bekämpft. Mit Erfolg: Die Löscharbeiten zeigten rasch Wirkung. Über eine Drehleiter wurde zusätzlich die komplette Dachfläche mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Vorsorglich trennte der Energieversorger das Wohnhaus von der Stromversorgung und zur Begutachtung der Statik wurde ein Fachmann vom technischen Hilfswerk hinzugezogen.

Die Nachlöscharbeiten sowie Messungen auf Schadstoffe dauerten am Abend noch an. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen Steele und Essen Horst-Eiberg im Einsatz. Während des Einsatzes gab es keine Verletzten. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. (red)

