Essen: Flammen schlugen bei Küchenbrand aus dem Fenster

Essen Für eine dreiköpfige Familie im Stadtteil Huttrop startet das Jahr mit einem Schock: Sie kann vorerst ihre Wohnung nicht mehr nutzen.

Nach einer nach eigenen Worten intensiven Silvester-Nacht brachte auch der Neujahrsabend der Feuerwehr in Essen Arbeit. Für eine dreiköpfige Familie im Stadtteil Huttrop begann das Jahr mit großem Pech.

Mit zwei Löschzügen rückte die Feuerwehr um kurz vor 21 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hilgenbornstraße. Als die Retter an dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus eintragen, schlugen Flammen aus einem Küchenfenster im dritten Geschoss, teilte die Feuerwehr am Abend auf Nachfrage mit.

Eine Nacht im Dauereinsatz für die Essener Feuerwehr Eine Nacht im Dauereinsatz für die Essener Feuerwehr

Die Bewohner des Hauses hatten sich selbst ins Freie gerettet. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute die Flammen. Der Brand war in der Küche ausgebrochen, Brandrauch hatte sich in die gesamte Wohnung verteilt, die deshalb vorerst nicht bewohnt werden kann, hieß es bei der Feuerwehr.

Wohnungsbrand in Huttop: Gebäude wurde umfangreich entraucht

Bevor die Feuerwehr mit Wasser aktiv werden konnte, musste der Strom im Haus abgestellt werden. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde das Gebäude mit speziellen Lüftern entraucht; alle Fenster wurden dabei für Durchzug geöffnet. Während die anderen Mieter später am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, musste für die Familie vorübergehend eine andere Bleibe gefunden werden. Laut Feuerwehr sei dazu jemand von der Wohnungsgenossenschaft vor Ort gewesen. Nähere Angaben gab es am Abend nicht. Lesen Sie auch:Heftiger Kellerbrand - Feuerwehr rettet 16 Menschen aus Haus

Die dreiköpfige Familie blieb bei dem Feuer unverletzt, berichtete die Feuerwehr. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa zwei Stunden. Zum Schluss wurde die Wohnung noch nach Glutnestern untersucht.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

(dae)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen