In einem Wohnhaus in Essen-Rüttenscheid hat es im dritten Obergeschoss gebrannt.

Feuerwehr Essen: Feuerwehr löscht Brand in einem Mehrfamilienhaus

Essen-Rüttenscheid. In einem Wohnhaus in Rüttenscheid ist ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Für den Feuerwehreinsatz war die Alfredstraße gesperrt.

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Rüttenscheid sorgte am Samstag, 24. April, für eine Vollsperrung der Alfredstraße.

Die Feuerwehr wurde um 17.32 Uhr alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Alfredstraße eintrafen, quoll Rauch aus dem dritten Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatten laut Feuerwehr alle Anwohner der umliegenden Wohnungen das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen war. Sie löschten den Brand und hielten gleichzeitig den Treppenraum durch eine Überdruckbelüftung rauchfrei. So konnten die Bewohner der umliegenden Wohnungen in ihre Räume zurück, als der Einsatz beendet war.

Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Alfredstraße gesperrt blieb. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.