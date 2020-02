Essen: Feuer in Borbecker Fahrschule wohl doch Brandstiftung

Am 15. Februar brannte es in der Fahrschule an der Heinrich-Brauns-Straße in Essen-Borbeck.

Essen. Nach dem Feuer in einer Fahrschule an der Heinrich-Brauns-Straße hat die Polizei neue Erkenntnisse. Brand könnte vorsätzlich gelegt worden sein.

Nach dem Feuer in einer Fahrschule an der Heinrich-Brauns-Straße in Essen-Borbeck ermittelt die Polizei nun doch wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zunächst hatte es geheißen, ein Heizgerät sei in Flammen aufgegangen. Ermittlungen lassen jedoch den Schluss zu, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden und die Klimaanlage nicht durch einen technischen Defekt allein in Brand geraten sein könnte.

Die Feuerwehr hatte das Feuer am 15. Februar gegen 13.40 Uhr löschen können.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden.