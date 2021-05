Essen: Feuer – Ehepaar gerettet, aber drei Haustiere tot

In diesem Haus brach im Dachgeschoss am Sonntag ein Feuer aus.

Essen. Ein Hund und zwei Vögel sind am Morgen bei einem Wohnungsbrand in Essen-Bochold gestorben. Ein Ehepaar überlebte verletzt.

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung im Stadtteil Bochold gelöscht. Betroffen war ein Haus an der Straße „Haskens Land“.

Ein zweiter Hund hat überlebt

Es starben ein Hund und zwei Vögel; das Ehepaar, das in der Wohnung lebt, kam ins Krankenhaus – die Frau per Hubschrauber. Ein zweiter Hund überlebte das Feuer.

