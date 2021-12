Essen: Festtags-Gottesdienste werden im Internet übertragen

Ihre Gottesdienste überträgt die Jona-Kirchengemeinde in Essen-Heidhausen schon seit längerem auch auf Youtube, so auch zu Weihnachten in diesem Jahr.

Essen. Evangelische Kirchen in Essen laden ein, Weihnachtsgottesdienste zuhause mitzuerleben: auf den Plattformen Zoom und Youtube. Hier der Überblick.

Viele evangelische Kirchengemeinden laden ein, den Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend nicht in einer Kirche, sondern digital mitzufeiern – unter dem eigenen Tannenbaum. Hier ein Überblick über die Angebote:

Einen Weihnachtsgottesdienst für Familien mit kleinen Kindern feiert Markus Söffge, Pfarrer in Rellinghausen, live um 14.30 Uhr auf der Videokonferenz-Plattform Zoom (kirche-rellinghausen.de).

Der Familiengottesdienst, den Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath um 15 Uhr in der Kirche Am Heierbusch feiert, wird auf Zoom übertragen; ebenso der Festgottesdienst mit Pfarrer Joachim Lauterjung um 18 Uhr. Am 2. Weihnachtsfeiertag beginnt um 10.45 Uhr in der Kirche Am Heierbusch ein Gottesdienst in der Reihe Kunst und Glaube, der ebenfalls auf Zoom mitgefeiert werden kann. Die Zugangsdaten für alle drei Gottesdienste finden Interessierte auf emmaus-essen.de. Eine Christvesper kommt um 16 Uhr aus der Thomasgemeinde (thomasgemeinde-essen.ekir.de).

Christmetten und Krippenspiele werden aufgezeichnet

Die Alte Kirche in Essen-Altenessen. Ein Familiengottesdienst und die Christvesper werden an Heiligabend live auf Youtube übertragen. Foto: Michael Gohl / WAZ FotoPool

Einen Weihnachtsgottesdienst auf Zoom feiert die Gemeinde Kettwig um 16.30 Uhr. Die Leitung hat Pfarrerin Friederike Wilberg (ev-kirche-kettwig.de). Johannes Heun, Pfarrer in Königssteele und Rüttenscheid, und Jan Vicari, Pfarrer an der Marktkirche, laden gemeinsam dazu ein, um 22 Uhr eine Christmette live auf Zoom zu feiern (koenigssteele.de).

Andere Gemeinden laden dazu ein, Weihnachtsgottesdienste, die in Präsenz gefeiert werden, live auf Youtube zu verfolgen: Aus der Alten Kirche in Altenessen werden der Familiengottesdienst um 15 Uhr und die Christvesper um 17 Uhr übertragen (kirche-im-essener-norden.de). Im Kirchsaal des Forums Billebrinkhöhe in Bergerhausen beginnt um 16.30 Uhr ein Krippenspiel (gemeinde-bergerhausen.de).

Gottesdienste für Familien und Jugendliche

Holsterhausen: Die Christvesper und auch die Christmette können live gestreamt werden aus der Melanchthon-Kirche. Foto: Walter Buchholz / FFS

Die Gemeinde Burgaltendorf überträgt ihre Weihnachtsgottesdienste um 15 und 17 Uhr live; ebenso den Familiengottesdienst am 1. Weihnachtstag um 10.30 Uhr (jesus-lebt-kirche.de). Um 18 Uhr kann die Christvesper aus der Melanchthon-Kirche in Holsterhausen verfolgt werden. Auch die Christmette um 23 Uhr wird live gestreamt (erloeser-holsterhausen.de).

Den Familiengottesdienst um 15.30 Uhr und die Christvesper um 17.30 Uhr werden live aus der Jona-Kirche in Heidhausen übertragen (jona-kirche-essen.de). Das Weigle-Haus überträgt einen Weihnachtsgottesdienst (16 Uhr), einen Jugendgottesdienst (23 Uhr) und einen Familiengottesdienst (1. Weihnachtstag, 10 Uhr) live auf Youtube (weigle-haus.de). Den jeweiligen Internetportalen ist auch zu entnehmen, ob Krippenspiele als Aufzeichnung zur Verfügung stehen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen