Auch die Shisha-Bar Chocolate an der Kastanienallee in der Essener Nord-City wurde kontrolliert.

Essen. Die Polizei Essen hat Freitagabend mehrere Lokale in der nördlichen Innenstadt durchsucht. Auch ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde entdeckt.

Essen: Festnahme bei erneuter Clan-Razzia im Nordviertel

Erneut hat es in der Essener Nord-City eine Razzia gegen kriminelle Clans gegeben. Am späten Freitagabend haben Polizei und Zoll unter anderem die Shisha-Bar Chocolate durchsucht.

Dort wurde auch ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen. Der 45-Jährige wurde laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes gesucht. Es soll sich bei dem Festgenommenen um ein Essener „Clan-Oberhaupt“ handeln.

Ein Besucher der Bar an der Kastanienallee hatte die Flucht ergriffen, als die Polizei eintraf. Er konnte aber noch vor Ort gestellt werden. „Der Verdächtige wollte unversteuerten Tabak, der offensichtlich in der Shisha Bar verkauft wurde, vor den Kräften der Polizei verstecken“, so Polizeisprecher Thomas Weise. Weitere Ermittlungen laufen derzeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei dem Lokal an der Kastanienallee einen Besuch abstattet. Das „Chocolate“ war bereits in der Vergangenheit Ziel mehrerer Kontrollen. Insgesamt durchsuchten Polizei und Zoll neun Objekte bei dem Großeinsatz. (red)