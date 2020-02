Essen. Ab Mai ist auf dem Willy-Brandt-Platz in Essen was los. Der Feierabendmarkt findet alle zwei Wochen freitags statt, der Wochenmarkt dienstags.

Bei einem Gläschen Wein, leckeren Antipasti und Gitarrenklängen ins Gespräch kommen – das ist die Idee von Feierabendmärkten, die immer beliebter werden. Nach dem leisen Aus des kleinen Webermarktes in der Nordcity soll nun der Feierabendmarkt Willy-Brandt-Platz ein breites Publikum anlocken. „Die Premiere wird am 8. Mai zwischen 16 und 21 Uhr sein“, verrät Svenja Krämer, die Citymanagerin von Essen Marketing (EMG).

Bis Ende Oktober soll der neue Feierabendmarkt im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden und dem eher kühl wirkenden Platz am Eingang zur Einkaufsstadt neues Leben einhauchen. Svenja Krämer hat vor ihrem Wechsel nach Essen in Dinslaken gewirkt und dort einen erfolgreichen Feierabendmarkt („läuft wie verrückt“) aufgebaut. Deshalb ist die Managerin fest davon überzeugt, dass auch das ehrgeizige Projekt Willy-Brandt-Platz von Erfolg gekrönt sein wird. „Wir streben eine gute Qualität an Händlern an.“

Neuer Gourmetmarkt soll junge Leute ebenso ansprechen wie Best-Ager

Mit 15 bis 16 teilnehmenden Händlern werde der rechteckige Platz zwischen Handelshof, Galeria Kaufhof und Eickhaus (früher Anson’s, bald Modehaus Sinn) ausgebucht sein. Live-Musiker sollen dem Feierabendmarkt großstädtisches Flair verleihen. „Wir werden Singer Songwriter als Solisten verpflichten, aber auch kleine Bands“, fügt Krämer hinzu. Die Zielrichtung sei klar: Der Feierabendmarkt soll ein lebendiges Format sein und möglichst breite Schichten ansprechen: das junge Publikum ebenso wie die anspruchsvolle wie konsumfreudige Generation 50plus. Stehtische und Sitzgarnituren werden den Marktplatz auflockern. Ein Toilettenwagen werde nicht fehlen.

Detaillierte Angaben über die Marktbeschicker möchte die EMG noch nicht machen. Aber die Vorfreude bei den Anbietern sei spürbar. „Die Händler, die wir angesprochen haben, reagieren ausgesprochen positiv“, so Krämer. Gesetzt ist der vergrößerte Obststand der Familie Lali, der Anfang Januar von der Kettwiger Straße auf den Willy-Brandt-Platz (Galeria Kaufhof-Pavillon) umgezogen ist.

Feierabendmarkt – das ist ein Mix aus klassischem Wochenmarkt (Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Fleisch- und Backwaren) und gastronomischen Angeboten. Freitagnachmittags herrsche nicht nur lockere Feierabend-, sondern auch entspannte Wochenendstimmung – der ideale Zeitpunkt für geselliges Miteinander bei Wein und leckeren Speisen. „Man kommt aus dem Büro oder aus dem Betrieb und trifft sich mit Kollegen und Freunden auf dem Willy-Brandt-Platz“, so Krämer.

Ganzjähriger Wochenmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz startet am 5. Mai

Nur drei Tage vor der Feierabendmarkt-Premiere erlebt der Willy-Brandt-Platz am 5. Mai eine weitere Neuerung: den ersten Wochenmarkt mit klassischem Sortiment. Er soll ganzjährig stattfinden: jeweils dienstags zwischen 9 und 18 Uhr. Die Konsequenz: Beim Innenstadtmarkt an Marktkirche und Krupp-Denkmal, der bislang zwei Mal wöchentlich stattfand, entfällt künftig der Dienstag, es bleibt beim Freitag (9 bis 18 Uhr).

Der Feierabendmarkt auf dem Weberplatz, der im Grüne-Hauptstadt-Jahr 2017 mit viel Optimismus und hohen Erwartungen an den Start gegangen war, ist hingegen leise eingeschlafen. Nach mehrmonatiger Winterpause soll es am Fuße der Kreuzeskirche künftig ein anderes Angebot für die nördliche Innenstadt geben: den „Donnerstagstreff“ auf dem Weberplatz.