Essen: Falsche Wasserwerker klauen alten Herzschrittmacher

Essen. Trickbetrüger haben es meistens auf Geld und Schmuck abgesehen. In Essen begnügten sich zwei falsche Wasserwerker mit einem Herzschrittmacher.

Trickbetrüger haben es meistens auf Geld und Schmuck abgesehen. In Heidhausen erbeuteten zwei falsche Wasserwerker den alten Herzschrittmacher einer Essener Seniorin (85).

Wie die Polizei berichtet, klingelten die beiden Trickbetrüger am Donnerstagnachmittag (6. Mai) gegen 15.15 Uhr auf der Velberter Straße bei der 85-Jährigen an. Einer der falschen Wasserwerker habe den Wasserhahn an der Spülmaschine betätigt, derweil sich sein Komplize ins Wohnzimmer der Seniorin schlicht. Dort entwendete er den Herzschrittmacher aus einer Schublade.

Die Beschreibung: Einer der Männer war ca. 1,70 m groß, hatte eine schlanke Statur und kurze Haare. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

