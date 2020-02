Essen: Falsche Drogenfahnder machen hohe Beute

Die Essener Polizei sucht drei Männer, die sich Montagabend in der Hafenstraße als Drogenfahnder getarnt haben

Essen. Falsche Kripobeamte durchsuchten Montagabend in Essen einen 47-Jährigen nach Drogen. Dabei fiel ihnen Bargeld in beträchtlicher Höhe in die Hände

Mehrere als Polizeibeamte getarnte Trickbetrüger sollen Montagabend (10. Februar 2020) nicht unerhebliche Beute an der Hafenstraße gemacht haben. Wie die Polizei berichtet,haben sich die mutmaßlichen Täter als Kriminalpolizisten ausgegeben.

Ihr Opfer war ein 47-jähriger Mann, der in einem Hotel an der Hafenstraße zu Gast war. Er soll sich gegen 22 Uhr ein Getränk am Kiosk geholt haben, als neben ihm ein grauer Mercedes (vermutlich eine E-Klasse) mit deutschem Kennzeichen hielt.

Drei Personen sollen ausgestiegen und sich mit einem Ausweis als Kriminalpolizei vorgestellt haben. Anschließend durchsuchten sie ihn - vermeintlich auf Betäubungsmittel. Stattdessen sollen sie ihm Bargeld in nicht unerheblicher Höhe abgenommen haben und weggefahren sein.

Eine Täterbeschreibung konnte der 47-Jährige nicht geben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden.