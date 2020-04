Essen: Fahrgast lehnt Corona-Regel ab und schlägt Lokführer

Essen Tatort Essen Hauptbahnhof: Ein Lokführer bittet einen Dorstener vergeblich die Corona-Regeln im Zug einzuhalten. Dann dreht der 24-Jährige durch.

Im Essener Hauptbahnhof soll ein 24 Jahre alter Mann am Donnerstag Nachmittag (16. April) in einem Regionalexpress mit einer Flasche auf einen Lokführer eingeschlagen haben. Auslöser der Auseinandersetzung war nach Angaben der Bundespolizei ein Streit um die Corona-Regeln im Zug. Der Täter flüchtete nach der Schlägerei über die Gleise, konnte aber kurze Zeit später von der Bundespolizei gestellt werden.

Die Bundespolizei in Essen sei über eine Auseinandersetzung im Regionalexpress informiert worden, der am Bahnsteig stand. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, hätten sich noch mehrere Zeugen und auch der Tatverdächtige am Zug befunden.

Der Lokführer habe den Polizisten berichtet, dass sich der 24-Jährige in einer Sitzreihe niedergelassen habe, die aber wegen der Infektionsgefahr mit Corona gesperrt gewesen sei. Der Lokführer habe den Fahrgast daraufhin gebeten, diesen Bereich zu verlassen.

Polizei: Lokführer wurde mit der Flasche an den Hals geschlagen

Dieser Bitte sei der junge Mann jedoch nicht nachgekommen, obendrein habe er dem Lokführer zu verstehen gegeben, dass er sich von ihm nichts sagen lasse. Eine weitere Aufforderung des Lokführers sei ebenfalls erfolglos geblieben.

Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich bei dem widerspenstigen Fahrgast um einen Deutschen aus Dorsten. Schließlich habe der 24-Jährige dem Lokführer mit einer Flasche gegen den Hals geschlagen. Bei der weiteren Aufnahme des Sachverhalts durch die Bundespolizei ergriff der Dorstener plötzlich die Flucht - eine lebensgefährliche Aktion im stark frequentierten Essener Hauptbahnhof. Der Mann sei über die Gleise gelaufen, ohne nach den Zügen zu schauen. Bei seiner Flucht übersprang er eine Mauer und konnte später durch Einsatzkräfte im Bereich einer Baustelle gestellt werden. Der 24-Jährige wurde gefesselt und zur Wache gebracht. Dabei leistete er weiteren Widerstand, beleidigte und bedrohte die Bundespolizisten.

Am Ende nannte der mutmaßliche Schläger sein Verhalten "falsch und dumm"

Im Verlaufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen habe sich der Dorstener

später einsichtiger gezeigt und sein Verhalten bedauert. Es sei "falsch und dumm" gewesen, habe er gestanden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Weitere Informationen über die Corona-Krise in Essen im Newsblog.