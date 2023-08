Essen: Fahndungsfoto zeigt vergesslichen Parfüm-Dieb

Essen. Ein unbekannter Einbrecher hat aus einem Geschäft Parfüm gestohlen. Er kehrte nochmal zum Tatort zurück – das war wahrscheinlich ein Fehler.

Mit einem Foto sucht die Polizei Essen nach einem Mann, der am 27. Mai gegen 4.30 Uhr morgens in eine Parfümerie am Kornmarkt (Essen Innenstadt) eingedrungen ist und mehrere Flacons mitnahm. Er trug als Tarnung einen Mundschutz.

Kurze Zeit später kehrte der Mann nochmal zur Parfümerie zurück, diesmal hatte er seinen Mundschutz vergessen. Deshalb gibt es Fotos aus der Überwachungskamera, auf denen der Täter womöglich gut zu identifizieren sein müsste.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise an 0201-8290.

Blöderweise hatte der Täter nach seiner Rückkehr zum Tatort seinen Mundschutz vergessen. Foto: Polizei Essen

