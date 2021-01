Essen: Erzieherin schreibt Buch über Leid von junger Liebe

Essen-Rüttenscheid. Alex Bremer arbeitet im Essener Bürgerzentrum Villa Rü. Nun ist sie unter die Autorinnen gegangen und erzählt eine bewegende Geschichte.

Die einen treiben Sport zur Entspannung, die anderen greifen zu einem Buch. Alex Bremer hat sich für das Schreiben entschieden. Lange Zeit ist sie damit im stillen Kämmerlein geblieben, aber jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, schließlich hat die gelernte Erzieherin etwas vorzuzeigen. Die 48-Jährige hat ihr erstes Buch geschrieben, in dem sie die Geschichte von einem Mädchen erzählt, das sich in einer neuen, ihr vollkommen fremden Welt zurechtfinden muss.

Lockere Sprache prägt das Buch der Essener Erzieherin

Dass die Lebenswelt von Jugendlichen im Mittelpunkt steht, mag kaum verwundern, gehört Alex Bremer doch zum Team des Bürgerzentrums Villa Rü, das vielen jungen Menschen ein zweites Zuhause bietet, wenn nicht gerade Corona ist. In einer meist lockeren, aber keineswegs nachlässigen Sprache geschrieben, schildert die Autorin den Lebensweg des Mädchens Alex Montgomery, das zunächst bei ihren Eltern in Kalifornien lebt.

Doch ihnen missfällt der Umgang ihres Kindes. Die Tochter hängt, wie man wohl sagen würde, mit zwei Jungen gerne mal ab. Schließlich wird das der Mutter zu viel, sie lässt ihre Kontakte zu Geschäftspartnern spielen und Alex kommt in eine Londoner Gastfamilie mit einem Sohn ihres Alters. Alles sei an dieser Stelle vom weiteren Verlauf nicht verraten, wohl aber so viel: Vornehmlich handelt es sich um einen Liebesroman, der zudem das junge Mädchen immer wieder auf harte Proben stellt.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Essen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Über zwei Jahre habe sie an dem Buch gearbeitet, erzählt Alex Bremer. In ihrer freien Zeit, also abends, nachts, am Wochenende, habe sie sich immer wieder die Geschichte vorgenommen. Fantasie und Vorstellungskraft gekoppelt mit einer flotten Schreibe sind aber nur die eine Seite der Medaille. Ebenso entscheidend sei die Recherche für ein Buch, betont die Autorin. Sie habe sich ausgiebig über die Orte informiert, an dem das jeweilige Geschehen spielt. Das Internet bietet dazu einen reichen Fundus, aber ebenso einschlägige Literatur.

Weshalb nun gerade die britische Hauptstadt und der US-Staat an der Westküste die maßgeblichen Spielstätten bilden, habe gute Gründe, so Bremer. Schließlich gehe es um Symbole, stehe doch Kalifornien für Sonne und bei London denke man wohl eher an Regen und Nebel.

Geschichte spielt in einer Zeit vor der Erfindung von Handys und des Internets

Der ganze Plot spielt im Übrigen zu einer Zeit, in der es noch kein Internet gab und erst recht keine Handys. Dadurch erfährt die Geschichte eine zusätzliche Dramaturgie, denn fernab der Heimat zu leben ging mit einer Trennung einher, wie man sie heute nicht mehr unbedingt kennt. Kontakte waren nur eingeschränkt möglich, im Roman schreiben sich die Hauptakteure Postkarten.

Mit dem Schreiben habe sie, erzählt Alex Bremer, schon im Alter von 14 Jahren begonnen, doch die Texte seien in der Schublade gelandet, darunter auch ein Krimi, an dem sie als Mitautorin beteiligt war. Im Übrigen hat sie sich für ihre Schriftstellerei ein Pseudonym zugelegt, der Name lautet Nicki Parker. Nach Destiny, so der Titel des Romans, sollen noch weitere Bücher folgen, sie plane eine Reihe.

Die Gestaltung des Umschlags habe sie selbst in die Hand genommen, so die Essenerin. Das Buch sei im Selbstverlag (Bod-Verlag) erschienen und gehöre zur Kategorie New Adult. Es richte sich an die Leserschaft der jungen Erwachsenen (17 bis 26). In dem Alter befinden sich auch die Hauptfiguren.

Die ISBN Nummer: 9783752628432.

Daten zum Buch:

Das Buch ist zum Preis von 12,90 Euro in gedruckter Form erhältich. Als E-Book kostet es 6,49 Euro.

Der Band, den Alex Bremer geschrieben hat, kommt auf insgesamt 354 Seiten.