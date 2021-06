Essen: Erste Tanzveranstaltung auf dem Stadtwaldplatz

Ein DJ wird am 12. Juni auf dem Stadtwaldplatz in Essen vor der Café-Bar Carlo Housemusik auflegen.

Essen-Stadtwald. Das Team der Café-Bar Carlo in Stadtwald startet am 12. Juni die Reihe „Carlo Summer Chill“. Ein DJ legt bis 22 Uhr draußen Housemusik auf.

Dank sinkender Inzidenzzahlen darf in Essen bald wieder gefeiert werden. Allerdings ist Tanzen vorerst nur im Freien erlaubt. So lädt die Café-Bar Carlo am Stadtwaldplatz 6 zum Carlo Summer Chill ein. Start ist am Samstag, 12. Juni.

Das Team rund um Gastronom Kayhan Altintas hat ein Konzept auf die Beine gestellt, das in Form eines „Open-Air Clubs“ verantwortungsvoll ein weiteres Stück Normalität zurückbringen soll. Los geht es um 15 Uhr, wenn es DJ für House-Beats sorgt. Liegestühle und mediterrane Pflanzen sollen für Urlaubsgefühle sorgen. Erstmals wollen die Organisatoren auf dem Stadtwaldplatz eine Tanzfläche einrichten.

Gäste der Tanzveranstaltung müssen geimpft, getestet oder genesen sein

Nach Ende der Freiluftveranstaltung gegen 22 Uhr kann der Abend im Innenraum der Bar ausklingen. Der Eintritt ist frei. Es gilt die Corona-Schutzverordnung, Gäste müsse geimpft, getestet oder genesen sein, um zwischen Innen- und Außenbereich wählen und die Tanzfläche nutzen zu können.

Wer nur draußen etwas essen oder trinken möchte, benötigt keinen Nachweis mehr. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird die Reservierung von Tischen oder Liegestühlen per E-Mail an reservierung@carloessen.de oder unter 0201 4690498 empfohlen. Mehr Informationen auch unter www.carloessen.de . Im Sommer soll die Veranstaltung zukünftig jeden Samstag bei trockenen Witterungsbedingungen stattfinden.

