Essen: Eröffnung Sporthalle Prinzenstraße erneut verzögert

Essen-Borbeck. Das Ende der Sanierung der Sporthalle Prinzenstraße in Essen-Borbeck verzögert sich erneut. Wann Schüler und Vereine wieder Sport treiben können.

Schlechte Nachrichten von der Dauerbaustelle Sporthalle Prinzenstraße: Die Sporthalle des Gymnasiums Borbeck und Trainingsquartier der Volleyballteams des VC Borbeck kann erst frühestens Ende Juni genutzt werden.

Hatte Stadtsprecher Patrick Betthaus auf Nachfrage dieser Zeitung zuletzt noch eine Fertigstellung der Halle im Mai dieses Jahres in Aussicht gestellt, ruderte man nun zurück: „Hauptgrund für die Terminverschiebung ist, dass sich die Lieferung von Materialien für die Haustechnik und elektronische Anlagen verzögert haben.“ Teile der Haustechnik hätten zudem gänzlich gefehlt. Zwischenzeitlich seien diese Komponenten geliefert und sofort eingebaut worden – „jedoch mit deutlicher Verspätung“, wie Betthaus einräumt.

Stadt Essen spricht von Fertigstellung der Halle bis Ende Juni

Ziel sei nun eine Inbetriebnahme der Halle voraussichtlich Ende Juni, erklärt Stadtsprecher Betthaus am Freitag (6.5.) „Die Stadtverwaltung ist unverändert bestrebt, alle Arbeiten, die für die Wiederinbetriebnahme nötig sind, schnellstmöglich abzuschließen.“ Verein sowie die Schule wurden darüber entsprechend informiert.

In der Mitteilung der Sport- und Bäderbetriebe (SBE), die Michael Werzinger, Geschäftsführer des VC Borbeck, bereits am 4. Mai erhielt und dieser Redaktion vorliegt, liest sich das jedoch anders. Darin teilte die mit der Instandsetzung betraute städtische Grundstücksverwaltung (GVE) mit, dass Teile der notwendigen Materialien „voraussichtlich im Juni 2022 geliefert werden“.

Außenarbeiten und Abnahme des Sachverständigen kosten weitere Zeit

Ferner sollen die Arbeiten an der Fassade „voraussichtlich bis Mitte Mai beendet sein.“ Erst nach Abbau des Außengerüsts, der Ende April begonnen habe, könnten die Arbeiten an den Außenanlagen in drei Abschnitten fortgeführt werden. Für die Außenanlagen mit Geländern, Leuchten und Treppen hält die GVE einen Fertigstellungstermin für Juli realistisch. Erst danach könne die Abnahme durch einen Sachverständigen vollständig erfolgen. Darüber hinaus gebe es noch Klärungsbedarfe mit dem Fachplaner.

Im Fazit und aufgrund der hohen Unsicherheiten bzgl. der möglichen Abnahme der Elektroanlagen, sprach die GVE in ihrer Nachricht an die SBE noch von einem Übergabetermin der Sporthalle für Ende Juli, „sodass eine Nutzung der Halle zum neuen Schuljahr möglich wäre.“

Kommunikationsprobleme sind offensichtlich

Warum sich die Nachrichten von Presseamt und die an Schule und Vereine nicht decken, mag Pressesprecher Patrick Betthaus nur vermuten: „Es sind eben viele Fachplanungen und Ämter beteiligt.“ Möglicherweise habe darunter die Kommunikation gelitten.

Wie dem auch sei, ändert sich für Schülerinnen und Schüler des Gymbo auch durch den früheren Fertigungstermin faktisch nichts. Bekanntlich beginnen am 27. Juni die Sommerferien und enden erst am 9. August. In dieser Zeit wird eh kein Sport getrieben. Profitieren könnte davon bestenfalls der VC Borbeck und weiteren nutzenden Vereine. „Wenn dem so ist, gehen wir sofort wieder in die Halle“, sagt Werzinger. „Immer vorausgesetzt, dass die Grundreinigung für die Halle Prinzenstraße nicht erforderlich ist. Denn diese wird normalerweise in den Ferien gemacht und dann ist dort kein Training möglich.“

