„Essen erntet“: Urlaub im Grugapark wie auf dem Bauernhof

Essen. Im Grugapark dreht sich vier Tage lang alles um Natur und Landwirtschaft. Ab Samstag heißt es: „Essen erntet“.

Wenn es im Grugapark Essen summt, grunzt, meckert und muht, kann das nur eines heißen: Das bunte Familienerlebnis „Essen erntet“ steht wieder vor der Tür. Mit vielen Tieren vom Bauernhof, riesigen Strohpuppen und Gesprächen rund um die Themen Natur, Fischerei, Wald, Jagd, Garten- und Pflanzenwelt bietet „Essen erntet“ ab Samstag, 30. September, vier Tage Urlaub auf dem Bauernhof mitten in der Stadt.

Der Fischerei-Verein berichtet über Natur- und Umweltschutz im und am Wasser, erklärt aber die richtige Angeltechnik, die dann selbst ausprobiert werden kann. Vor Ort gibt es frisch geräucherte Forelle und Aal sowie Flammlachs.

Wie man sich den goldenen Herbst in die Wohnung holt, zeigt Floristin Sabine Brandl mit ihren herbstlichen Arrangements. Von kleinen Mitnahmeartikeln bis zu großem Raumschmuck werden Sträuße, Kränze und ausgefallene Dekorationsartikel gezeigt und auch vor Ort angefertigt.

Der Rassegeflügelzuchtverein Essen-Burgaltendorf präsentiert Tiere aus Sumatra

Der Rassegeflügelzuchtverein Essen-Burgaltendorf wird mit verschiedenstem Geflügel vor Ort sein. In diesem Jahr sind die ursprünglich auf Java und Sumatra beheimateten Ayam Cemani mit dabei. Das auffälligste Merkmal der Rasse: Nicht nur das Gefieder, Kamm und Kehllappen, sondern auch die Augen, die Haut, das Fleisch, die Knochen und die Krallen sind pechschwarz.

Fleißige Bienen gibt es beim Kreisimkerverband Essen zu sehen. Der Imkerverband meldet: „in Essen müssen wir uns um den Bestand der Honigbienen keine Sorgen machen.“ Es gibt hier fast 2.500 Bienenvölker. Natürlich geht es bei der Ausstellung auch um Honig. Der Grugapark-Honig ist am Etikett und am besonderen Glas sofort erkennbar. Er ist nur in begrenzter Menge vorhanden.

Bei der Kreisjägerschaft gibt es Infos rund um das Wildbret

Die Essener Kreisjägerschaft und der Förderverein Wildgatter Heissiwald e.V. geben einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt der Essener Wälder und des Wildgeheges Heissiwald. Auch Fragen zur kulinarischen Seite der Jagd werden zum Thema. So gibt es Produkte und Informationen rund um das Wildbret. Die „Rollende Waldschule“ und die Frettchen zum Anfassen sind auch mit dabei.

Die Landwirte werden vertreten durch die Familie Maas vom Mittelhammshof und die Familie Steineshoff vom Heißener Hof. An ihren Ständen der Landwirtschaft finden Besucher frische Eier von eigenen Hühnern, rauchfrische Mettwürstchen und Wurst im Glas, selbst hergestellte Fruchtaufstriche, Spanferkel, verschiedene Sorten von Äpfeln und Gemüsen und viele andere Gaumenfreuden. Der riesige Kürbiswagen ist nicht nur eine besondere optische Attraktion, sondern bietet auch eine enorme Auswahl für die Besuchenden. Beliebt sind auch die regelmäßig stattfindenden Melkvorführungen, bei denen jeder Interessierte auch einmal selber Hand anlegen kann.

Die Schule Natur bietet bei „Essen erntet“ an ihrem Stand wieder handwerkliche Aktivitäten für die ganze Familie. Neben dem Bau von Nistkästen und Futterhäusern können auch Objekte beim Kürbisschnitzen und Filzen sowie Blumenbilder hergestellt werden.

Zur Veranstaltung „Essen erntet“ ist der reguläre Parkeintritt zu zahlen. Tickets können auch online unter www.grugapark.de/tickets erworben werden.

