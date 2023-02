Essen: Erneut Brand bei Rüttenscheider Restaurant Nirvana

Die Feuerwehr Essen war am Restaurant Nirvana an der Alfredstraße im Einsatz.

Essen-Rüttenscheid. Im Hinterhof des Essener Restaurants Nirvana gab es in der Nacht zu Samstag (4.2.) ein Feuer. Es ist bereits der dritte Brand in dem Lokal.

Zum Restaurant Nirvana an der Essener Alfredstraße ist die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag (4.2.) um 0.53 Uhr gerufen worden. Der Anrufer hatte laut Feuerwehrsprecher Christoph Riße im Hinterhof eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Die Feuerwehr-Trupps aus Rüttenscheid und von der Berufsfeuerwehr hätten dann zunächst den Brandherd suchen müssen.

Restaurant Nirvana: Aufwendiger Feuerwehreinsatz in Rüttenscheid

Es habe sich herausgestellt, dass es in einem Anbau des Restaurants in einer Zwischenwand brannte. Diese musste herausgerissen werden, ebenso entsprechendes Dämmmaterial. Kreissägen und anderes schweres Werkzeug sei im Einsatz gewesen. „Der Einsatz war aufwendig und hat ungefähr zwei Stunden gedauert“, so Riße. Der Brand selbst sei dann relativ schnell unter Kontrolle gewesen. Gegen 4 Uhr habe es noch einmal eine Brandnachschau gegeben. Dabei seien keine weiteren Glutnester entdeckt worden. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr unklar, die Polizei habe jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Restaurantleiter Muhammet Ali Piskin erklärt im Gespräch mit der Redaktion, dass es zuvor Schweißarbeiten in der Wand gegeben habe, die an die Küche des Lokals grenze: „Im Restaurant selbst ist alles in Ordnung, nur die Wand muss jetzt erneuert werden.“

Rüttenscheider Restaurant wurde im vergangenen Jahr saniert

Es ist nicht der erste Brand in dem türkischen Restaurant, dessen Team im Innenraum Platz für rund 180 Gäste und im Außenbereich 90 weitere Sitzgelegenheiten zählt. Im Jahr 2017 hatte Fett in der Küche des Lokals Feuer gefangen. Es musste geräumt werden. Vor knapp einem Jahr, am 21. März, war die Feuerwehr ebenfalls dorthin gerufen worden. Auch damals hatte es in der Küche gebrannt, das Restaurant musste geräumt, die Straße stundenlang gesperrt werden. Diesmal war die Alfredstraße erneut für den Verkehr dicht. Bei den Bränden im vergangenen Jahr und 2017 blieben die Gäste unverletzt, auch bei diesem Einsatz verzeichnet die Feuerwehr lediglich einen Sachschaden. Das Restaurant selbst ist seit März vergangenen Jahres geschlossen.

Die Betreiber hatten es aufwendig saniert und wollten eigentlich in wenigen Wochen wieder öffnen. Muhammet Ali Piskin ist optimistisch, dass das jetzt trotz des Brandes gelingt: „Eigentlich ist alles fertig, wir warten nur noch auf die Abnahme.“ Und der Schaden vom Wochenende müsse jetzt behoben werden.

Das Restaurant habe ein komplett neues Design bekommen, was auch die Renovierung von Terrasse und Parkplatz beinhalte. Die Paletten-Konstruktion im Außenbereich sei einem neuen Aufbau mit Fliesen und neuen Möbeln gewichen, die Markierungen auf dem Parkplatz seien erneuert worden. „Wir hoffen, in den nächsten Wochen eröffnen zu können“, so der Restaurant-Chef.

