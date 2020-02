Essen: Ermittlungsgruppe Jugend überführt Handy-Räuber (17)

Essen. 17-Jähriger soll sich über Ebay als Käufer ausgegeben haben. Doch anstatt einem 22-Jährigen Geld zu geben, griff er sich kurzerhand dessen Handy.

Nach dem Raub eines Handys eines 22-Jährigen in der Innenstadt hat die Ermittlungsgruppe Jugend der Essener Polizei einen 17-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermittelt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, trug der Jugendliche das erbeutete Smartphone bei sich, als er vorläufig festgenommen wurde. Das Telefon wurde seinem Besitzer zurückgegeben und der Verdächtige entlassen. Er ist vorher polizeiliche noch nicht in Erscheinung getreten.

Der 22-Jährige hatte sein Handy über Ebay zum Verkauf angeboten und sich am 7. Februar mit dem angeblichen Kaufinteressenten am Bahnhof verabredet. Nachdem der Unbekannte die verlangte Summe an einem Geldautomaten in der Rathenaustraße abgeholt hatte, erhielt er das Smartphone. Statt es zu bezahlen, stieß er den Vater des Verkäufers zur Seite und floh mit der Beute. Eine erste Fahndung war erfolglos.