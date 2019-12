Essen. Wegen einer Bombendrohung ist das Essener Gerichtsgebäude am Mittwoch geräumt worden. In den Abendstunden konnte die Polizei Entwarnung geben.

Essen: Entwarnung nach Bombendrohung am Amts- und Landgericht

Nach einer Bombendrohung gegen das Land- und Amtsgericht in Essen hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. „Wir evakuieren gerade“, sagte eine Polizeisprecherin in den Mittagsstunden. Die Bombendrohung sei gegen 12.45 Uhr am Mittwoch telefonisch eingegangen.

In dem Komplex an der Zweigertstraße hielten sich zu diesen Zeitpunkt etwa 120 Mitarbeiter und Besucher auf. Auch das angrenzende Gebäude der Staatsanwaltschaft war betroffen. Die Evakuierung des Komplexes war in den frühen Nachmittagsstunden abgeschlossen. Nicht betroffen ist die an der Rückseite des Gerichts liegende Justizvollzugsanstalt. Die evakuierten Menschen wurden vorläufig in Gelenkbussen untergebracht, die die Ruhrbahn zur Verfügung gestellt hatte.

Mitarbeiter harren in Bussen der Ruhrbahn aus

Der Gebäude-Komplex wurde weiträumig abgesperrt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Dort harren auch Gerichtsmitarbeiter seit mehreren Stunden aus, die später noch persönliche Gegenstände aus ihrem Büro holen wollen, wenn der Einsatz vorbei ist. Etliche Beschäftige seien aber bereits nach Hause geschickt worden, sagte ein Gerichtssprecher. Die Lage für die Belegschaft sei zunächst „völlig unklar“ gewesen. Manche Mitarbeiter hatten das Gebäude daher vorschriftsmäßig umgehend verlassen und ihre Sachen zurückgelassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Nach eigenen Angaben hatte die Polizei in den Nachmittagsstunden „alle erforderlichen Maßnahmen“ getroffen. Dazu gehörte auch die Sperrung einzelner Straßen, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kommen konnte. Auch die Ruhrbahn war davon betroffen. Der Komplex wurd weiträumig abgesperrt. Die nördliche Fahrbahn der Zweigertstraße wurde zwischen der Alfredstraße und dem Gebäude gesperrt.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude nach verdächtigen Gegenständen. Dabei waren auch spezialisierte Spürhunde im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung. Verdächtige Gegenstände seien nicht gefunden worden. Die Mitarbeiter konnten nun wieder ins Gebäude zurück. Sukzessive wurden die Absperrmaßnahmen dann wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Ob es sich bei dem unbekannten Anrufer um einen Mann oder eine Frau handelt, sagte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.