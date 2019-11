Essen: Endlich Asphalt für Schlaglochpiste - nach 30 Jahren

Essen. In Altenessen wurde vor 28 Jahren eine Straße als Schotterpiste errichtet, die ständig repariert werden muss. Doch Asphalt lässt auf sich warten.

Jeder Regen bringt neue Schlaglöcher: Die Anwohner des Emma-Grasse-Wegs in Altenessen-Nord beschweren sich, dass ihre Straße keinen befestigten Untergrund hat, sondern aus Schotter besteht. Sie bemängeln das schon so lange, wie es den Emma-Grasse-Weg überhaupt gibt: seit 28 Jahren. Doch es ist Besserung in Aussicht – immerhin schon 2022.

Anwohner leben hier seit Errichtung der Straße

Emma Grasse? Kam aus Altenessen, zog als erste Frau für die örtliche SPD in den Landtag ein, und der Weg, der ihren Namen trägt, geht von der Straße Böhmerheide ab, zieht über einen kurzen, rechten Winkel in einen Grüngürtel, den Radler und Spaziergänger reichlich nutzen, und das alles ist nicht weit weg von der A42 und adretten Siedlungshäusern unweit der Ruhrbahn-Haltestelle „II. Schichtstraße“.

Wie immer: Es ist Altenessen-Nord, und wenn man hier nicht wohnt, denkt man jedes Mal wieder neu: Ist ja doch grüner und schöner als gedacht. Schmied Uwe Rex (60) wohnt seit 28 Jahren am Emma-Grasse-Weg, es war Erstbezug in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus. Viele, die hier leben, sind Mieter der ersten Stunde, der Emma-Grasse-Weg hat gerade mal vier Wohnhäuser, und „seit wir hier sind, lachen wir uns über die Stadt kaputt.“

Straße ist nach Regen kaum befahrbar

Wobei – so lustig ist die Sache gar nicht: Der Emma-Grasse-Weg wurde errichtet mit dem, was man „wassergebundene Oberfläche“ nennt – einer Mischung aus Stein und Schotter, „und nach jedem neuen Regen haben wir hier neue Schlaglöcher“, berichtet Rex. Das ist ärgerlich für ihn und seine Mutter, die er regelmäßig mit dem Auto zur Dialyse fährt, „das Ruckeln ist wirklich kaum auszuhalten.“ Ganz abgesehen von den Stoßdämpfern seines Autos, die leiden.

Was man gegen die Schlaglöcher tun kann? Rex und seine Nachbarn machen es seit 28 Jahren: „Dann rufen wir die Stadt an, und die kommen auch sofort ‘raus.“ Mit neuem Schotter, neuem Sand und einem Rüttelgerät, und dann werden die Löcher wieder zugemacht. „Bis zum nächsten Regen“, sagt Rex lachend, „das passiert ungefähr alle vier Wochen, und das kennen wir schon alles.“

Kurze Straße, lange Entscheidungswege: Die Dinge sind kompliziert

Rex und seine Nachbarn fragen sich: Warum wird der Emma-Grasse-Weg nicht asphaltiert? Bei der Stadt konnte ihnen bislang nie jemand eine Auskunft geben, die aufschlussreich war. „Vielleicht hat es mit dem Radweg zu tun, zu dem der Emma-Grasse-Weg führt“, mutmaßt Rex. „Dass der Emma-Grasse-Weg eigentlich gar keine Straße ist, rein rechtlich gesehen.“

Die Dinge sind tatsächlich ein bisschen kompliziert und dafür, dass der Emma-Grasse-Weg gerade mal wenige hundert Meter misst, also ganz sicher zu den kürzesten Straßen im Stadtgebiet zählt, dauert es lang, bis die Stadt auch gegenüber unserer Redaktion mit einer Erklärung aufwarten kann. Tatsächlich ist der Emma-Grasse-Weg keine richtige Straße, sondern „eine städtische, aber nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Verkehrsfläche“, erklärt Patrick Opierzynski, Pressereferent der Stadtverwaltung. „Der Endausbau dieses Weges soll mittelfristig durch die Stadt umgesetzt werden.“

„Frühestens 2022“ könnte Asphalt kommen

Warum ist in den letzten Jahren noch kein Asphalt aufgetragen worden? Das hat mit „nicht geklärten Grundstücksangelegenheiten“ zu tun, die seitens der Stadt nicht detaillierter beschrieben werden. „Da sich mittlerweile allerdings alle relevanten Grundstücke im Besitz der Stadt Essen befinden, wird der bereits beschriebene mittelfristige Endausbau des Weges anvisiert“, kündigt Opierzynski an. Mit der Umsetzung sei „frühestens im Jahr 2022 zu rechnen.“ Bis dahin sei „eine Asphaltierung aus entwässerungstechnischen Gründen nicht möglich und kann erst im Zuge des Endausbaus erfolgen.“

Bleibt die Frage offen: Werden die Hausbesitzer – und somit indirekt die Mieter – demnächst an den Straßenbaukosten beteiligt? Aber das steht auf einem anderen Blatt.