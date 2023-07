Essen: Eisbahn kommt zurück zur Zeche Zollverein

Essen-Stoppenberg. Letztes Jahr wollte die Stiftung Zollverein Energie sparen, dieses Jahr wird die beliebte Eisbahn wieder aufgebaut. Jetzt steht das Datum fest.

Nach einem Jahr Pause in der vergangenen Saison dürfen sich Schlittschuh-Fans in diesem Winter wieder auf die Zollverein-Eisbahn vor der Industriekulisse der Kokerei Zollverein freuen. Das teilt die Stiftung Zollverein als Veranstalter mit.

Vom 9. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 bietet die Stiftung Zollverein Eislaufvergnügen auf einer 150-Meter-Bahn. Abends taucht eine Installation sie in stimmungsvolles Licht und verschiedene Stände bieten Stärkung mit Heißgetränken und Snacks. Als Firmenevent und sportlicher Wettkampf ist auch das Eisstockschießen auf Zollverein wieder geplant. Eine frühzeitige Anmeldung wird dringend empfohlen: eisbahn@zollverein.de.

Besucherrekord auf Essener Eisbahn vor zwei Jahren

Die Zollverein-Eisbahn hatte die Saison 2021/22 mit einem Besucherrekord beendet: Rund 31.500 Menschen kamen zwischen dem 4. Dezember und 9. Januar zur rund 1800 Quadratmeter großen Eisfläche vor den Koksöfen auf dem Kokereigelände. Außerdem meldete die Stiftung Zollverein, dass 475 Gruppen beim Eisstockschießen mitmachten. Daran will man im kommenden Winter anknüpfen.

Im vergangenen Jahr hatte die Stiftung Zollverein aus Energiespargründen auf die Eisbahn verzichtet und stattdessen eine 800 Quadratmeter große Rollschuhbahn in Halle 5 geöffnet, die gut angenommen wurde. Stiftungssprecherin Hanna Lohmann hatte zuletzt erklärt: „Eine weitere Rollschuhbahn planen wir nicht in diesem Jahr, überlegen aber sehr konkret in den Osterferien 2024 in die zweite Saison zu gehen.“ Details dazu müssen noch erarbeitet werden.

