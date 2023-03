Zwischen Essen Hauptbahnhof (Foto) und Duisburg Hauptbahnhof drohen in der ersten April-Hälfte Einschränkungen des Bahnverkehrs.

Bahn AG Essen: Einschränkungen für Bahnkunden in erster April-Hälfte

Essen. Zwischen Essen Hauptbahnhof und Duisburg drohen in der ersten April-Hälfte Einschränkungen des Bahnverkehrs. Der Grund sind Bauarbeiten der Bahn.

Wer mit der Bahn zwischen Duisburg und Essen unterwegs ist, muss in den ersten zwei Aprilwochen mit großen Einschränkungen rechnen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, die Osterferien für umfangreiche Arbeiten zu nutzen.

Zwischen Freitag, 31. März, ab 21 Uhr, und Freitag, 14. April, bis 21 Uhr, wird die Strecke zwischen dem Duisburger und dem Essener Hauptbahnhof gesperrt. Um zügig voranzukommen, finden die Arbeiten sowohl tagsüber als auch nachts statt. Laut eines Bahnsprechers sind 14 Linien betroffen.

Achtstreifiger Ausbau der A3 ist der Grund für die Bauarbeiten der Bahn

Unter anderem hängen die Arbeiten mit dem achtstreifigen Ausbau der A3 am Kreuz Kaiserberg zusammen. Die Autobahn führt dort über insgesamt acht Gleise der Bahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und von Duisburg nach Essen. Die DB hat seit Ende des vergangenen Jahres bereits neue Oberleitungsmasten gegründet und erstellt. Auf der Strecke in Richtung Oberhausen werden bis Ende März bereits die neuen Masten montiert sowie Kabel verlegt. Anschließend ist die Gegenrichtung an der Reihe.

