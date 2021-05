Essen: Eine plötzliche Umarmung und die Geldbörse war weg

Einem Passanten wird das Portemonnaie aus der Jackentasche gezogen (Symbolbild). So erging es auch einem Senior in Essen-Werden.

Essen. Ein Unbekannter hat einen 85-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Essen-Werden beklaut. Seine Masche: eine schnelle Umarmung.

Eine plötzliche Umarmung und schon war das Geld eines 85-Jährigen Esseners weg. Ein Unbekannter hatte den Senior am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Velberter Straße in Werden angesprochen. Aufdringlich soll er ihm eine Spendenliste entgegengehalten haben. Als der 85-Jährige jedes Gespräch ablehnte, umarmte ihn der Unbekannte aus heiterem Himmel und verschwand.

Erst später stellte der Senior fest, dass dieser ihm seine Geldbörse aus der Jackentasche geklaut hatte. Der mutmaßliche Taschendieb soll ungefähr 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare. Seinem Aussehen nach könnte es sich um einen Südosteuropäer handeln, teilt die Polizei mit. Sie hofft nun, dass mögliche Zeugen weitere Angaben zu dem Dieb machen können. Hinweise: 0201/829-0.

Weitere Polizeimeldungen aus Essen finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen