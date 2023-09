Essen: Eine ganz besondere Autowerkstatt feiert Geburtstag

Essen-Borbeck. Eine ungewöhnliche Autowerkstatt wird 20 Jahre. Die „Alte Schmiede“ in Essen-Borbeck bildet junge Leute aus, die eine zweite Chance brauchen.

In der „Alten Schmiede“ wurde früher Eisen geformt - heute werden Menschen gebildet, meistens junge Männer, sie werden gemacht zu Bürgern, die mitten im Leben stehen. „Alle 21 Azubis, die wir in den Jahren hatten, haben auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle bekommen, zwei davon haben ihren Meister gemacht“, sagt Hans-Heinrich Beilharz (82), der die „Alte Schmiede“ im Juni 2003 an der Hülsmannstraße in Borbeck-Mitte gründete.

Beilharz kommt aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie mit viel Tradition, der Name Beilharz stand in Borbeck ab 1901 für eine Schmiedebetrieb, man reparierte Pferde-Fuhrwagen, ging aber mit der Zeit, zog 1967 nach Altenessen, verwandelte sich in eine Firma, die sich auf Nutzfahrzeugbau und Instandsetzung spezialisierte. Sie wuchs über Essen hinaus. „Heute“, sagt Beilharz, der das operative Geschäft längst an seine Söhne abgegeben hat, „beschäftigen wir 300 Menschen.“

„Junge Leute müssen einen Sinn finden“

Bürger Beilharz war immer aktiv in Borbeck unterwegs, man gründete 1998 die „Gefangenenhilfe Borbeck“, um Häftlingen in Gelsenkirchen und Essen einmal pro Woche einen Besuch abzustatten; im Jahr 2000 entstand der Verein „Zug um Zug“ am Bahnhof Borbeck – damit wären zwei der drei Gesellschafter genannt, die vor 20 Jahren die „Alte Schmiede“ aus der Taufe hoben. Der dritte Gesellschafter ist das Franz-Sales-Haus in Huttrop. „Es ging darum, jungen Leuten eine Chance zu geben, dass sie einen Sinn im Leben finden“, sagt Beilharz. Unter den Auszubildenden waren auch regelmäßig ehemalige Häftlinge. „Wir nehmen sehr häufig junge Männer ohne Hauptschulabschluss oder Förderschüler.“

Hans-Heinrich Beilharz ist ehrenamtlicher Geschäftsführer der „Alten Schmiede“, gründete den Betrieb vor 20 Jahren. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Sie werden ausgebildet in dem begehrten und anspruchsvollen Lehrberuf „Kfz-Mechatroniker“. „Ob das funktioniert, probieren wir vorher aus, die Kandidaten machen mehrere Wochen Praktikum bei uns.“ Und sie bekommen sozusagen eine Intensivbetreuung – in der „Alten Schmiede“ arbeiten zwei Meister, ein Facharbeiter, ein Gehilfe und immer zwei bis drei Lehrlinge. „Wir sind auch erster Ansprechpartner für andere Werkstätten, die mit ihren Azubis nicht mehr klarkommen und sie weitervermitteln müssen“, berichtet Beilharz. Einrichtungen wie die „Alte Schmiede“ sind selten in Deutschland, „es gab Zeiten, da bekamen wir Anrufe von Flensburg bis München.“

Anfragen kamen aus Flensburg und München

Der Kundenstamm der „Alten Schmiede“ zählt mindestens 1500 Kundinnen und Kunden. Beilharz hat mittlerweile angefangen, einen Nachfolger für die Geschäftsführung der „Alten Schmiede“ zu suchen. „Ich weiß als Vater von drei Kindern, wie wichtig es ist, dass junge Menschen vernünftig begleitet werden, damit aus ihnen was wird.“ Entsprechend ist es ihm eine Herzensangelegenheit, dass die „Alte Schmiede“ eine lange Zukunft vor sich hat. „Es sind christliche Werte, die uns leiten.“ Das geht – als gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH) übrigens nur mit Unterstützern: „Ohne Sponsoren“, sagt Beilharz, „würde es nicht gehen.“

