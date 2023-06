Essen: Einbruch in Sonnenstudio - Polizei sucht blassen Mann

Essen. Mit einem Foto aus der Überwachungskamera sucht die Polizei Essen einen Einbrecher.

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der gegen sechs Uhr in der Frühe am 12. Februar in ein Sonnenstudio in Borbeck in der Heinrich-Brauns-Straße eingebrochen ist. Bilder aus der Überwachungskamera zeigen, wie der blasse Mann durch die Eingangstür gelangte und aus der Kasse Bargeld nahm.

Dieser Mann brach in ein Sonnenstudio ein. Foto: Polizei Essen

Die Polizei hat jetzt Bilder des Mannes veröffentlicht. Gefragt wird: Wer kennt diese Person und kann Angaben machen? Hinweise an 02018290.

