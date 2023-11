Essen: Einbruch in Krayer Lagerhalle - Kamera filmt Täter

Essen. Mehrere Unbekannte durchbrachen mit einem Transporter das Tor eines Industriebetriebs. Die Polizei zeigt Fotos der jungen Männer.

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Essen-Kray fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern.

Wer diese jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen / WAZ

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatten mehrere Unbekannte am 10. Juni mit einem Kastenwagen gewaltsam das Zufahrtstor eines Industriebetriebs an der Wilhelm-Beckmann-Straße durchbrochen, um dort einzusteigen. Sie schlugen eine Fensterscheibe der Halle ein und kletterten in das Gebäude. Als ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die jungen Männer.

Wer die Gesuchten auf dem Foto erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten könnten, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

