Die Polizei musste zu einem Einbruch in Essen-Stadtwald ausrücken.

Kriminalität Essen: Einbruch in Gemeindezentrum, Jugendliche festgenommen

Essen. Jugendliche sollen in ein Gemeindezentrum in Essen-Stadtwald eingebrochen sein. Bei der Festnahme gab es heftige Gegenwehr und Beleidigungen

Die Polizei hat am Freitagabend eine Gruppe von Jugendlichen dingfest gemacht. Die Tatverdächtigen zwischen 15 und 16 Jahren sollen in das evangelische Gemeindezentrum an der Bodelschwinghstraße eingebrochen sein. Sie leisteten bei der Verhaftung heftigen Widerstand und beleidigten die Beamten.

Ein Zeuge war durch ein lautes Knallgeräusch auf den Einbruch aufmerksam geworden. Als er nachschauen wollte, was passiert sein könnte, bemerkte er die dunkelgekleideten Jugendlichen, die fluchtartig über die Oberstraße in Richtung Stadtwald wegliefen. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten am Tatort diverse beschädigte Glasvitrinen und Einbruchspuren. Mehrere leere Geldkassetten und hochwertige T-Shirts hatten die Täter auf ihrer Flucht weggeworfen.

Polizisten entdecken bei der Durchsuchung Einbruchswerkzeug

Während der Fahndung entdeckten Polizisten dann eine fünfköpfige Gruppe an der Haltestelle Forsthausstraße. Weil die Jugendlichen trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieben, versuchten die Beamten die Tatverdächtigen zu fesseln. Diese leisteten heftige Gegenwehr und überzogen die Polizisten mit Beleidigungen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei ihnen diverses Einbruchswerkzeug sowie Einweghandschuhe entdeckt. Zudem hatten die Jugendlichen Marihuana dabei.

Alle fünf Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf der Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Vier von ihnen verbrachten die Nacht aufgrund ihrer Widerstandshandlung und Beleidigungen im Polizeigewahrsam. Ob die Jugendlichen möglicherweise für einen Einbruch im Gemeindezentrum wenige Tage zuvor in Frage kommen, wird jetzt ermittelt.

