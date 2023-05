Essen: Einbrecher sitzt nach Messerattacke hinter Gittern

Nach einem Messerangriff auf Bewohner eines Hauses in Essen-Frillendorf sitzt ein 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Essen. Nach einem Einbruch und einer Messer-Attacke auf Hausbewohner in Frillendorf wird gegen einen 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der mutmaßliche Einbrecher, der Sonntagnacht zwei Bewohner eines Wohnhauses in Essen-Frillendorf mit einem Messer verletzt hat, sitzt in Untersuchungshaft. Gegen den 26-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, berichtete Polizeisprecher Pascal Pettinato am Dienstag.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission brach der Täter gegen 5.40 Uhr in das Wohnhaus an der Bornickswiese ein. Als er dort auf einen gleichaltrigen Bewohner traf, attackierte er ihn mit einem Messer. Der Angegriffene flüchtete sich in die Zimmer seiner Eltern. Der Vater (54) eilte seinem Sohn zu Hilfe. Beide drängten den Einbrecher in den Hausflur, wo er mit Unterstützung eines weiteren Bewohners (36) überwältigt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden konnte.

Durch den Messerangriff erlitt der 26-Jährige Schnitt- und Stichverletzungen. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt werden musste. Sein Vater wurde medizinisch versorgt, konnte aber zu Hause bleiben.

Nach seiner Behandlung wurde der ebenfalls leicht verletzte Täter ins Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der ermittelnden Staatsanwältin erließ die zuständige Richterin des Amtsgerichts Essen am Sonntagabend Haftbefehl. Der 26-Jährige sitzt seitdem hinter Gittern, so die Polizei.

