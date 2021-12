Essen: Edle Uhr zu verkaufen – Betrüger trickst Anbieter aus

Auf einen Betrüger hereingefallen ist ein Mann in Holsterhausen, der eine wertvolle Uhr verkaufen wollte. Die Uhr im Bild ist nicht das Objekt, um das es geht; das Foto dient nur Illustrationszwecken.

Essen. Bei einem Privatgeschäft trickste ein Betrüger den Verkäufer einer teuren Uhr aus. Unbemerkt tauschte er die Uhr gegen ein billiges Duplikat aus.

Ein Bürger (68) in Holsterhausen ist bei einem Privatgeschäft einem Trickdieb aufgesessen. Gestohlen wurde ihm eine wertvolle Uhr. Um die Luxus-Uhr zu verkaufen, hatte er eine Anzeige aufgegeben. Daraufhin meldete sich ein Interessent; man verabredete ein Treffen in der Wohnung des Verkäufers. Das fand am Samstag Nachmittag statt. Der Interessent begutachtete die Uhr, unterschrieb einen Kaufvertrag und ließ eine Anzahlung da. Die offizielle Übergabe sollte wenige Tage später bei einem Juwelier stattfinden.

Trickdieb hinterließ unbemerkt ein billiges Duplikat

Doch dazu kam es nicht mehr: Der Verkäufer merkte nach dem Besuch des Interessenten, dass dieser die Uhr gestohlen und ein billiges Duplikat dagelassen hatte. Der mutmaßliche Täter ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, südländischer Typ, schlanke Statur, kurze, lichte, schwarze Haare. Er trug einen dunklen Anzug, Hemd und dunkle Schuhe. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine heiser klingende Stimme.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 0201-8290

