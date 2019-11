Essen: EBB wirft Mostofizadeh Unkenntnis über Clans vor

Kritisch kommentiert das Essener Bürgerbündnis (EBB) die Äußerung des jüngst nominierten OB-Kandidaten der Essener Grünen, Mehrdad Mostofizadeh, zu den Essener Problemen mit Clan-Kriminalität. Mostofizadeh hatte erklärt, dass er das Wort „Clan-Kriminalität“ für falsch und stigmatisierend hält und für sich persönlich ablehnt. Stattdessen wolle er konsequent von „Organisierter Kriminalität“ sprechen.

17 Prozent aller den Clans zugerechneten Straftaten in NRW seien in Essen begangen worden

Damit habe Mostofizadeh das allgemein anerkannte Problem der Clan-Kriminalität in Frage gestellt und als Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen abgetan, meint das EBB. „Ich empfehle Herrn Mostofizadeh als Landtagsabgeordneten dringend, das Lagebild Clan-Kriminalität eingehend zu lesen“, meint EBB-Fraktionschef Kai Hemsteeg.

Von 14.225 Straftaten in NRW, die in den Jahren 2016 bis 2018 libanesischen Clans zuzurechnen waren, seien in Essen allein 2439 begangen worden. „Das sind sage und schreibe 17 Prozent. Diese Tatsache gilt es zur Kenntnis zu nehmen, wenn man sich in Essen um das Amt des OB bewirbt“, meint Hemsteeg. 3435 Taten gingen allein auf das Konto dreier großer und weit verzweigter Familien. Nach Auffassung des EBB muss jeglicher strukturell organisierter Kriminalität und damit auch der Clan-Kriminalität mit allen vorhandenen gesetzlichen Mitteln begegnet werden.

Verdrängung und Wegschauen hätten erst die heutigen Probleme produziert

Hemsteeg begrüßt die Installierung des „Haus der Sicherheit“ in Essen, das sich unter anderem mit dieser speziellen Form der Kriminalität beschäftigen soll. „Verdrängung, Beschönigung und Wegschauen haben leider über viele Jahre dazu geführt, dass sich die Strukturen in der heutigen Ausprägung entwickeln und festigen konnten.“

Fehlende Integrationsperspektiven, die man sich zum großen Teil selbst verstellt habe, seien kein ausreichender Erklärungsansatz und vor allem keine Entschuldigung für das Abdriften ganzer Großfamilien in die organisierte Kriminalität. „Wenn man in einer Gesellschaft Fuß fassen will, gilt es, sich an die Gepflogenheiten anzupassen und durch eigene Anstrengung den Weg in die Mitte der Gesellschaft zu finden und diese nicht durch kriminelles Handeln zu spalten“, so der EBB-Fraktionschef.