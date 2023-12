Essen: E-Scooter-Fahrerin (33) abgedrängt und geflüchtet

Eine E-Scooter-Fahrerin ist in Essen-Altenessen abgedrängt worden und gestürzt.

Essen. Eine Frau auf einem Elektroroller stürzte in Altenessen, als ihr ein Kleinwagen in die Quere kam. Der Fahrer machte sich aus dem Staub.

Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in Essen-Altenessen sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer des Wagens hat sich am Dienstagmittag aus dem Staub gemacht, nachdem er gegen 14.10 Uhr auf der Altenessener Straße in Höhe des dortigen Bahnhofs eine 33-Jährige auf einem Elektroroller abgedrängt und zu Fall gebracht hatte.

Der Mann soll in einem dunklen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere hilfreiche Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 melden.

