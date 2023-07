Polizei Essen: Duo greift 18-Jährigen an und stiehlt sein Smartphone

Essen. Zwei junge Männer sollen einen 18-Jährigen im Essener Nordviertel unvermittelt angegriffen und geschlagen haben. Er kam ins Krankenhaus.

Zwei junge Männer (18, 20) haben am Freitagabend (30. Juni) im Essener Nordviertel einen 18-jährigen Velberter angegriffen, verletzt und ihm sein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Der 18-Jährige aus Velbert saß am Freitag gegen 18.45 Uhr auf einer Bank an der Niederstraße, als zwei Personen auf ihn zugekommen seien und ihn unvermittelt mehrfach geschlagen und getreten hätten. Laut Polizei stahlen sie dann das Smartphone (Samsung Galaxy A6) des Velberters und flüchteten. Der Bestohlene wurde bei dem Angriff verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Tatverdächtigen standen womöglich unter Drogen

Polizeibeamte fanden die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes. Wie die Polizei mitteilt, sind beide Deutsche und haben keinen festen Wohnsitz; der eine ist 18, der andere 20 Jahre alt. Das Smartphone wurde nicht gefunden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Da bei beiden der Verdacht des Drogenkonsums bestand, wurden ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen. Nun wird wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen sie ermittelt.

