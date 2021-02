Essen: Dreister Überfall auf Seniorin am Geldautomaten

In Essen wurde eine ältere Dame am Geldautomaten überfallen. Das Kriminalkommissariat 31, zuständig für Raubdelikte, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Opfer eines dreisten Überfalls wurde eine 74-jährige Seniorin am Samstag, 6. Februar, gegen 12.15 Uhr in einer Bank an der Schulte-Hinsel-Straße in Überruhr. Als sie an einem Geldautomaten Bargeld abheben wollte, stellte sich ihr plötzlich ein Mann in den Weg und wedelte mit einer Zeitung vor dem Ausgabefach herum. In gebrochenem Deutsch deutete der Mann an, dass der Automat defekt sei.

Da sich die ältere Dame den Platz nicht streitig machen ließ, riss eine weitere unbekannte Person so heftig an der Jacke der 74-Jährigen, dass sie sich an dem Automaten festhalten musste, um nicht weggedrängt zu werden. Als die Seniorin lautstark um Hilfe rief, wurden zwei Zeugen aufmerksam und schlugen die unbekannten Täter in die Flucht.

Der Mann, der sich an dem Automaten vor die Seniorin schob, soll ca. 25 Jahre alt und 1.75m groß sein. Er hat ein südländisches Aussehen und eine normale Statur, trägt kurze dunkle Haare und einen kurz geschnittenen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke.

Zeugen, insbesondere die beiden helfenden Männer, werden gebeten sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

