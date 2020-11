Der Geschichtskreis der ehemaligen Bürgermeisterei Stoppenberg verkauft auch in diesem Jahr einen Kalender in dem historische Ereignisse aus Frillendorf, Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg thematisiert werden. „Der ist immer schnell ausverkauft“, weiß Jürgen Nolte, Leiter des Geschichtskreises.

Essener nehmen historischen Kalender als Sammelobjekt

In diesem Jahr gibt es aufgrund der Corona-Pandemie nur 1500 Stück, nicht wie sonst 1800. Auch der Preis musste um 40 Cent auf 6,90 Euro erhöht werden. „Viele nehmen den Kalender als Sammelobjekt und heften sich die Erzählungen ab“, weiß der 72-Jährige, der die Ereignisse aus einem Archiv auswählt, das er von seinen Vorgängern übernommen hat und fleißig weiterführt. Dafür ist er auf die Hilfe der Bürger angewiesen. Wer historisches Material hat, kann sich unter 325532 melden.

Der Geschichtskreis ist angegliedert an die Volkshochschule Essen, die ihn als Kurs mit jedem Programm neu ausschreibt. Nolte freut sich immer über neue Mitglieder, diese müssten sich aber beeilen: „Wir sind immer schnell ausgebucht.“

Der Bürgerverein Beisen ist Thema in dem historischen Kalender – hier ein Foto vom 75-jährigen Bestehen im Jahr 1956. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Woher kommt die Begeisterung für alte Geschichten aus den Essener Stadtteilen? „Einige wohnen noch immer dort und identifizieren sich mit den Ereignissen“, glaubt Nolte. Dazu gehört zum Beispiel das 140-jährige Bestehen des Bürgervereins Beisen, den es immer noch gibt. In dem Kalender ist nachzulesen, dass sich der Verein gründete, um nach der täglichen harten Arbeit Ausgleich in geselliger Runde zu finden. Die Mitglieder trafen sich rund um das Jahr 1890 gerne zum Rauchen mit vereinseigenen Pfeifen: „In der rauchenden Gesellschaft herrschte eine großartige Harmonie“, heißt es in dem Kalender. Den Verein gibt es noch immer – im Jahr 2020 engagieren sich die Mitglieder zum Beispiel bei der Aktion „ Katernberg macht sich schön“ .

Jürgen Nolte weiß, dass das Interesse an dem Kalender und dem Geschichtskreis auch deswegen groß ist, weil junge Familien mehr über ihre Heimat wissen wollen. Dieses Interesse stillen er und seine Kollegen auch regelmäßig bei Ständen auf Stadtteilfesten, Beteiligungen an Ausstellungen und Führungen durch die Stadtteile. „Wenn man zweieinhalb Stunden mit den Leuten unterwegs ist, muss man schon einiges zu erzählen haben“, sagt Nolte, für den das allerdings nach 18-jähriger Mitgliedschaft im Geschichtskreis kein Problem ist. So lernen Anwohner der Biegonstraße in Schonnebeck beispielsweise, dass ihre Straße nach dem ehemaligen Bürgermeister Friedrich Biegon von Czudnochowkski benannt ist. Auch das wird in dem Kalender ausgeführt.

Zu guter Letzt freuen sich auch Schüler auf den Kalender, glaubt der gelernte Naturwissenschaftler. In der Schule wurde das Fach Heimatkunde abgeschafft, daher kommen die Schüler mit historischen Fragen zu den Stadtteilen oft zum Geschichtskreis. Nolte: „Es freut uns, wenn wir dann helfen können.“

Weitere Themen in dem Kalender sind: die Feltensche Kapelle (Stoppenberg), Grubenwasser – ein Problem der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die Siedlung Heinrich-Lersch-Platz (Katernberg), die Jugendhalle Stoppenberg, das katholische Schulwesen in Stoppenberg, Milchbauer Quade (Schonnebeck), von der Schillerschule über Karl-Bergmann-Haus bis Aldi Neubau (Schonnebeck), Schuhhaus Maas (Katernberg), die Wohnhäuser an der Schalker Straße (Katernberg) und die Ziegeleien in Schonnebeck.

