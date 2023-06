„Essen diese“ steht beim Projekt Rü selbst auf der Bühne

Essen-Rüttenscheid. Kurz vor dem Start des Projekts Rüttenscheid erklären die Organisatoren von „Essen diese“, was sie sich erhoffen und wie ihr Regenplan ist.

Die Bühne wird noch fertig aufgebaut, Liegestühle gerückt, Kabel verlegt: Auf dem Parkplatz an der Martinstraße laufen am Freitagvormittag (30.6.) die letzten Vorbereitungen für das Projekt Rüttenscheid, das am Abend startet.

Mit dabei die Veranstalter: Bastian Herzogenrath und die drei Jungs von „Essen diese“: Robin, Lukas und Leon, ihre Nachnamen verraten sie nicht. Sobald sie ihre Masken aufsetzen, mit denen sie in der Öffentlichkeit auftreten, kommen Fans und bitten um Selfies mit den Essenern. „Wir bleiben lieber im Hintergrund, treten aber heute um 21 Uhr und morgen um 14 Uhr auch kurz auf der Bühne auf“, erklärt Robin.

Rüttenscheider Straße wird am Samstag gesperrt

Das letzte Rü-Fest ist mittlerweile vier Jahre her. Robin erklärt: „Wir glauben, dass es kein Rü-Fest 2.0 wird, sondern ein ganz neues Fest.“ Die Veranstalter wollen nach eigenen Angaben primär junge Leute ansprechen und motivieren, zu Straßenfesten zu gehen. „Aber wir wollen auch Familien, Kinder und ältere Leute erreichen – eigentlich alle Essener.“

Am Freitag (30.6.) beginnt das Programm um 18 Uhr auf der Bühne an der Martinstraße. Am Samstag (1.7.) werden dann zwischen der Hausnummer 100 und 204 Richtung Girardetstraße drei weitere Bühnen aufgebaut. „Wir hoffen, dass viele Leute kommen und alle Spaß haben.“

Die Wetteraussichten könnten speziell für Samstag besser sein. Gibt es einen Regenplan? „Für den Freitag hoffen wir auf gutes Wetter und sollte es am Samstag regnen, hoffen wir, dass die Leute einfach schon so viel Stauder getrunken haben, dass es ihnen dann egal ist“, erklärt Robin, der zugibt „extrem aufgeregt“ zu sein. Was das Trio dagegen unternimmt? „Nicht schlafen und viel trinken.“

