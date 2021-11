Essen: Diese Regeln gelten auf dem Steeler Weihnachtsmarkt

Essen-Steele. Der Steeler Weihnachtsmarkt ist gestartet – als einer der ersten überhaupt. Wegen Corona gibt es durchaus Einschränkungen und Regeln für Besucher.

Die Veranstalter des Steeler Weihnachtsmarktes haben mit den Behörden ein Hygienekonzept erarbeitet

erarbeitet Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder gelten unterschiedliche Regeln

Der Weihnachtsmarkt findet bis 30. Dezember statt und bietet täglich Bühnenprogramm

Die Stände haben am Vormittag des 4. Novembers kaum geöffnet, da werden schon erste Bratwürste und Reibekuchen über die Theke gereicht, wird Glühwein ausgeschenkt: Der 45. Steeler Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem Grendplatz in Essen-Steele gibt es mehr als 70 Aufbauten und Stände. Die Organisatoren haben mit den Zuständigen der Behörden ein Hygienekonzept erarbeitet: Es gilt die 3G-Regel – Besucher müssen genesen, geimpft oder getestet sein.

Die letzten Handgriffe beim Aufbau am Eröffnungstag: Jacky Marschall an seinem Stand „Mandelstübchen“ auf dem Steeler Weihnachtsmarkt in Essen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Nachweis und Identitätsausweis sind laut Veranstalter erforderlich. Das solle stichprobenartig überprüft werden, hatte Organisator Leon Finger angekündigt und ist nun froh, dass es losgeht, nachdem im Vorjahr Corona den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Der Steeler Weihnachtsmarkt ist einer der ersten überhaupt und findet bis zum 30. Dezember statt. Am 12. November folgt der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt.

Viele Betreiber kommen bereits seit vielen Jahren zum Steeler Weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten und Programm Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Als immunisiert gelten Personen, deren positiver PCR-Test nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Als getestet gelten Personen, deren anerkannter bescheinigter Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden ist. Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 11 bis 20 Uhr. Samstags Live-Bühnenprogramm ab 20 Uhr, nach Schließung der Stände. Sonntag 13 bis 20 Uhr. Totensonntag: 18 bis 21 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember bleibt der Steeler Weihnachtsmarkt geschlossen.

In Steele stehen Fahrgeschäfte wie der Autoscooter bereit, auf dem Karussell drehen die jungen Besucher bereits am Eröffnungstag ihre Runden, in der Almstub’n warten kühles Bier, heißer Glühwein und österreichische Atmosphäre, zu der freitags und samstags Akkordeonklänge, Klaviermusik, Schunkeln und Jodeln zählen.

In den Hütten bieten die Betreiber Schneekugeln, Spritzgebäck, Schmuck oder Socken an. Oftmals kommen sie schon seit vielen Jahren nach Steele, so ist es für viele auch ein Wiedersehen. In den Wechselhütten wiederum bieten Kindergärten, Schulen, soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine und Bastelgruppen Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes an (tage- oder wochenweise).

Zum Steeler Weihnachtsmarkt zählen Stände, die drehbare Tanne und Bühnenprogramm

„Testfahrt“ der Feuerwehr auf dem Steeler Weihnachtsmarkt: Der Standbetreiber auf dem Kaiser-Otto-Platz musste noch ein wenig am Vorbau der Hütte nachbessern, nun passt es. Foto: Bild / Sagan

Zum Steeler Weihnachtsmarkt zählen aber nicht nur die Stände, sondern auch die zwölf Meter hohe Tanne, die Musik macht und sich dreht – für zwei Euro (das Geld wird gespendet). Täglich wird zudem die Weihnachtsmarktbühne bespielt, in der Woche von Chören, Kinder- und Theatergruppen. An den Samstagen stehen hier Schlagersänger wie Olaf Henning (6. November, 21 Uhr) und Bernhard Brink (4. Dezember, 20.30 Uhr).

Da es vor der Bühne gerade an Samstagen erfahrungsgemäß voll wird, haben die Veranstalter mit Blick auf die Pandemie reagiert: Die Bühne wird an den Samstagen von dem Geschäft „Finger Moden“ bis zum Holunderstübchen abgesperrt, um den Einlass kontrollieren zu können. „Die kontrollierte Besucherzahl ist abhängig von den dann aktuellen Inzidenzzahlen und behördlichen Bestimmungen“, erklären die Veranstalter.

Schüler, die älter als 16 sind, müssen Bescheinigung der Schule haben

Dekoschmuck und Weihnachtsdeko bietet Margot Schneider auf dem Steeler Weihnachtsmarkt an. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zum Hygienekonzept gehört ferner, dass Schülerinnen und Schüler bis 16 Jahre außerhalb der Ferienzeiten als getestete Personen gelten. Wer 16 Jahre alt oder älter ist, muss eine Bescheinigung der Schule bei sich tragen. Für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, gilt die Testpflicht nicht.

Eine Maskenpflicht gibt es hingegen auf den Toiletten, empfohlen wird, die Maske in Warteschlangen, Ausschankbereichen und an den Verkaufsständen sowie überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, aufzusetzen: „Wir sind uns sicher, dass wir mit der gebotenen Rücksichtnahme aufeinander unter den gegebenen Umständen einen sicheren Weihnachtsmarkt gewährleisten können, auf dem wir uns alle wohlfühlen werden.“

Mittwochs ist auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Kindertag mit Ermäßigungen

Damit sich Kinder besonders wohlfühlen, gibt es für die Mädchen und Jungen mittwochs den Kindertag, an dem Ermäßigungen an den Kinderfahrgeschäften gelten, Speisen und Getränke sind für die jungen Besucher im Angebot. Zum Programm auf der Bühne zählen Kasperltheater und Mitmachshows – ebenfalls kindgerecht.

Zu den Fahrgeschäften für Kinder gehört der Elefantenflieger auf dem Steeler Weihnachtsmarkt. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Auf den Nikolaus, der stets mit dem Hubschrauber anreiste, werden die Besucher verzichten müssen. Zu groß war hier die Menschenmenge, die sich auf den Ruhrwiesen tummelte, um den Nikolaus in seiner Pferdekutsche bis in die Steeler City zu begleiten. „Es waren immer rund 3000 Zuschauer“, sagt Leon Finger.

Dort schlendern die Besucher auf dem Grendplatz vorbei am Bethlehemdorf oder hinein in Philipps Weihnachtsscheune, während andere auf dem Kaiser-Otto-Platz an den Stehtischen zu Mittag essen. „Die Küche zu Hause bleibt heute kalt“, sagt eine 80-Jährige und hat gerade bestellt. Dass der Weihnachtsmarkt in Steele so früh beginne, das müsse nicht unbedingt sein – die Reibekuchen schon: „Diese Bude gibt es schon ewig hier und es schmeckt immer.“

