„Essen diese“ plant neues Rü-Fest in Essen-Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Gute Nachrichten für Essen-Rüttenscheid: Das Rü-Fest kann 2023 wieder stattfinden. Veranstalter ist „Essen diese“. Das sind die Einzelheiten.

Die Macher der bekannten Instagram-Seite „Essen diese“ veranstalten eine Neuauflage des Rü-Festes. Das Event mit dem Namen „Projekt Rüttenscheid“ soll am Freitag und Samstag, 30. Juni und 1. Juli, entlang der Rüttenscheider Straße stattfinden – und keinen Eintritt kosten. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden laut „Essen diese“ erwartet. Sowohl lokale Künstler und Newcomer aus Essen als auch deutschlandweit bekannte Acts kommen nach Angaben der Veranstalter.

Nachdem das Rü-Fest mehrmals wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, hatte die Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) als Veranstalter verkündet, dass sie die beliebte Stadtteilveranstaltung nicht mehr werde stemmen können. Die Rahmenbedingungen – darunter die Finanzierung und die behördlichen Auflagen – würden immer schwieriger, sagte der Vorsitzende Rolf Krane im Januar gegenüber unserer Redaktion. Er helfe aber gern, wenn sich ein neuer Veranstalter finden sollte.

Macher von „Essen diese“ wollen ähnliche Projekte auch in anderen Stadtteilen umsetzen

Das ist nun geglückt. „Wir sind der Auffassung, dass große Events, bei denen Besucher keinen Eintritt zahlen, essentiell für das Kulturleben in Essen sind“, teilen die Macher von „Essen diese“ mit. Und weiter: „Wir möchten durch Projekt Rüttenscheid in einem erprobten Umfeld Erfahrungen sammeln, um in Zukunft ähnliche Projekte auch in anderen Stadtteilen umsetzen zu können.“ 2022 hatten die drei jungen Männer den Club „Club diese“ im Rüttenscheider Girardethaus eröffnet.

„Projekt Rüttenscheid“ soll das bisherige Rü-Fest verjüngen und Jugendkultur einen Platz geben, richtet sich aber trotzdem explizit an alle Altersgruppen. „Es ist ein familienfreundliches Event, das alle Menschen willkommen heißt“, so „Essen diese“.

Das Rü-Fest fand 2019 zum letzten Mal in Essen-Rüttenscheid statt, danach fiel es Jahr für Jahr aus. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Neues Rü-Fest in Rüttenscheid: Vier Bühnen mit unterschiedlichen Musikrichtungen

Am Freitag, 30. Juni, geht das Fest abends von 18 bis 23 Uhr, am Samstag läuft es auch tagsüber von 11 bis 24 Uhr. Veranstaltungsort ist die Rüttenscheider Straße in Höhe der Hausnummern 100 bis 203 (einschließlich des Parkplatzes an der Martinstraße, der allerdings nur am Samstag bespielt wird). Das ist der Bereich zwischen der „Butler’s“-Filiale und dem Burger-Restaurant „Hans im Glück.“

Vier Bühnen soll es insgesamt geben. Die Hauptbühne befindet sich an der Martinstraße. Hier werden Hip-Hop, Indie und Pop gespielt. Auf einer weiteren Bühne am DM-Drogeriemarkt treten Rock-Künstler auf, vor der Kneipe Kokille gibt es Pop zu hören und in Höhe der Wittekindstraße steht House auf dem Programm. Zwischen den den Bühnen werden Cocktailstände und Stände mit anderen Getränken aufgebaut, außerdem gibt es Food Trucks, Verkaufsstände, Promostände der Sponsoren und Stände von gemeinnützigen Vereinen.

Künstler wie Mia Morgan und 257ers-Coverband beim neuen Rü-Fest in Rüttenscheid

Zu den erwarteten Künstlerinnen und Künstlern gehören die Indie-Pop-Singer-Songwriterin Mia Morgan, die Bands Kuult, Banda Senderos, Karrera, Dote und OMG, der Clubbesitzer und Rapper Kay Shanghai, der Rapper Dein Couseng und eine 257ers-Coverband. Weitere Acts sollen noch bekannt gegeben werden. „Wir möchten Newcomern aus Essen die Chance bieten, auf einer großen Bühne vor tausenden Menschen live zu spielen, aber arbeiten auch mit etablierten Künstlern aus Essen und darüber hinaus zusammen“, so „Essen diese“. „Wir freuen uns sehr, Artists nach Essen zu holen, die vorher noch nie hier gespielt haben.“

