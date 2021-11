Essen: Diese Corona-Regeln gelten auf der Mode Heim Handwerk

Essen. Die Verbrauchermesse Mode Heim Handwerk in Essen startet am 11. November. Die Besucher sollten dabei folgende Corona-Regeln kennen.

Der Marktplatz in der Gruga wird wieder eröffnet: Ein Jahr mussten die Fans der Essener Verbrauchermesse Mode Heim Handwerk coronabedingt aussetzen. Kommende Woche darf an den Messeständen aber nun wieder gestöbert und gekauft werden. Die Themen reichen dabei unter anderem vom Wohnen, Renovieren, Haushalt, Wellness, Mode, übers Reisen bis hin zu Gesundheit.

Allerdings müssen sich die Kenner der Messe auch auf einige Neuerungen einstellen. So ist der Name nun um das Wort „Spezial“ ergänzt. Denn die Schau kommt kleiner und kompakter daher. Sie wird diesmal nicht mehr an neun sondern nur noch an vier Tagen geöffnet sein – von Donnerstag, 11. September, bis Sonntag, 14. September. Auch die Fläche hat sich verkleinert: Die Messe belegt nur noch drei Hallen.

3G für Besucher der Messe Mode Heim Handwerk

Für Besucher der diesjährigen Messe gelten außerdem strikte Corona-Regeln. So dürfen nur Gäste zur Messe, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die Corona-Tests dürfen maximal 48 Stunden alt sein. Es genügt dabei ein Antigen-Schnelltest.

Die Messe weist daraufhin, dass es auf dem Gelände keine Testmöglichkeit für Besucher gibt. Wer einen Test benötigt, muss diesen vorher in einem Testzentrum im Stadtgebiet machen. Teststellen hat die Stadt auf einer Übersichtskarte im Internet zusammengestellt.

Kinder unter sechs Jahren brauchen allerdings keinen Testnachweis. Das gilt auch für schulpflichtige Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, da sie aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler gelten und somit durch die Tests an Schulen als negativ getestet angesehen werden. Für Jugendliche ab 16 Jahren dagegen gilt: Mit einer Bescheinigung der Schule (Schülerausweis etc.) werden sie als negativ getestet angesehen. Ohne diese Bescheinigung gilt auch für sie die 3G-Regelung.

Maskenpflicht in weiten Teilen der Messe

In den Messehallen herrscht Maskenpflicht. Nur Kinder unter sechs Jahren sind davon befreit. Ausnahmen gibt es außerdem bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen, wenn alle Personen einen Abstand von anderthalb Metern einhalten. Eine Maske muss auch nicht im Freien sowie an Sitzplätzen am Stand sowie in den Gastronomiebereichen getragen werden.

Die Eintrittskarten zur Mode Heim Handwerk können sowohl im Internet wie auch an der Tageskarte erworben werden. Die Messe rät jedoch zum Online-Kauf, um Warteschlangen an den Ticketschaltern möglichst zu vermeiden. Eine Besucherobergrenze auf der Messe gibt es nicht.

Öffnungszeiten

Die Mode Heim Handwerk Spezial darf am Volkstrauertag (Sonntag, 14. November) bereits um 10 Uhr ihre Tore öffnen. Somit kann die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr, am langen Freitag sogar bis 20 Uhr, besucht werden.

Eintrittspreise

Die Tageskarte für Erwachsene kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Das Mittagsticket ab 14 Uhr schlägt mit 4 Euro zu Buche. Kinder von 6 bis 13 Jahren zahlen 1 Euro, für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Um ein kostenloses Kinderticket zu bekommen, muss man jedoch vorab eine Mail an mhh@messe-essen.de senden, heißt es auf der Ticketseite der Messe.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen