Essen: Diese Ämter sind trotz Betriebsferien erreichbar

Essen. Die Stadtverwaltung macht zwischen Weihnachten und Neujahr Betriebsferien. Einige Ämter sind für Bürger aber dennoch erreichbar. Ein Überblick.

Die Stadtverwaltung Essen macht von Freitag, 24. Dezember, bis Freitag, 31. Dezember, Betriebsferien. Die Dienststellen bleiben in dieser Zeit geschlossen. Für einige Bereiche gelten allerdings Sonderregelungen. Ein Überblick:

Amt für Soziales und Wohnen: Für Bürger und Bürgerinnen in einer akuten Notlage richtet das Amt für Soziales und Wohnen während der Betriebsferien im Dienstgebäude Steubenstraße 53, Eingang Ecke Manteuffelstraße, einen Notdienst mit folgenden Öffnungszeiten ein: Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, von jeweils 8 bis 12 Uhr. Das Gebäude in der Klinkestraße bleibt geschlossen. Für die Leistungen Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld und Wohngeld wird kein Notdienst eingerichtet.

Amt für Straßen und Verkehr: Die Verkehrsleitstelle ist unter der Rufnummer 0201 88-66766 erreichbar, um Meldungen über Straßenschäden, Ampelstörungen oder defekte Straßenbeleuchtungen entgegenzunehmen.

Bürgerämter: Aufgrund einer geplanten Softwareumstellung kann ein Notdienst in den Bürgerämtern voraussichtlich nicht angeboten werden. Ebenso wir eine Terminvergabe für Montag, 3. Januar 2022, voraussichtlich nicht möglich sein.

Gesundheitsamt: Ein Notdienst wird eingerichtet und ist unter der Telefonnummer 0201 88-53010 erreichbar.

Jobcenter: Die Geschäftsstellen sind während der Betriebsferien nicht besetzt. Die gilt auch für die zentrale Jobcenter-Rufnummer. Für Bürger in akuter Notlage ist von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 8 Uhr bis 15 Uhr, ein telefonischer Notdienst im Einsatz. Die Rufnummer lautet 0201 88-57999.

Jugendamt: Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es einen 24-Stunden-Notruf unter der Telefonnummer 0201 265050.

Standesamt: Das Standesamt hat für die Anmeldung von Sterbefällen sowie für die Anmeldung von Geburten am Mittwoch, 29. Dezember, jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr einen Notdienst eingerichtet. Eine Vorsprache beim Standesamt ist nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Die Sterbefallabteilung des Standesamtes ist am Mittwoch, 29. Dezember, ab 7 Uhr, unter den Telefonnummern 0201 88-33430, 0201 88-33431, 0201 88-33435, 0201 88-33436 und 0201 88-33438 zu erreichen. Sterbefälle können außerdem per Fax an die Nummer 0201 88-33481 oder per E-Mail an sterbefaelle@einwohneramt.essen.de gemeldet werden. Das Sachgebiet Geburten ist am Mittwoch, 29. Dezember, unter der Telefonnummer 0201 88-33488 für eine Terminabsprache zu erreichen.

Öffnungszeiten weiterer öffentlicher Einrichtungen während der Betriebsferien

Alte Synagoge: Die Alte Synagoge Essen ist von Freitag, 24. Dezember, bis Montag, 26. Dezember, geschlossen, von Dienstag, 28. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, allerdings geöffnet.

Friedhöfe: Die städtischen Friedhöfe sind rund um die Uhr zugänglich. Am Freitag, 24. Dezember, und Freitag, 31. Dezember, bleiben die Friedhofsbüros geschlossen. Von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, findet auf den Friedhöfen normaler Dienstbetrieb statt. Die zentrale Friedhofsverwaltung ist zwischen den Feiertagen vormittags besetzt.

Grugapark: Der Grugapark ist täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Vom 19. Dezember bis zum 2. Januar 2022 ist der Eintritt kostenfrei möglich, da die Kassen geschlossen sind. Die Pflanzenschauhäuser sind täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet – mit Ausnahme Freitag, 24. Dezember, und Freitag, 31. Dezember. An Silvester wird der Grugapark um 16 Uhr geschlossen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen